India Aditya L1 missioon tekitab muret päikesetormiohtude keskel

NASA hiljuti avaldatud hirmuäratav video, mis tutvustab võimsat Coronal Mass Ejection (CME) pilve, on tekitanud muret võimalike ohtude pärast, millega India Aditya L1 missioon võib kokku puutuda. Kuna India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO) ootab pikisilmi oma Päikese-missiooni Aditya L1 edu, tõmbavad eksperdid paralleele NASA Parker Solar Probe missiooni ees seisvate väljakutsetega.

NASA Parker Solar Probe on aidanud anda väärtuslikku teavet päikesetormide kahjulike mõjude kohta. Selle lähedased kohtumised Päikesega on andnud olulisi andmeid päikesenähtuste kohta, mis on aidanud paremini mõista nende mõju Maale. Hiljutised tähelepanekud näitavad, et need päikesetormid võivad mõjutada kliimat ja vallandada polaaralade ümber aurorade ilmumise.

Hoolimata edukast võimsast päikesetormist navigeerimisest ja oluliste päikeseandmete kogumisest, on Parker Solar Probe rõhutanud võimalikke ohte, millega kosmosesondide missioonid kokku puutuvad. Kuna Aditya L1 on teel Lagrange 1 punkti, kus see Päikest uurib, on ilmnenud mure, et see võib kokku puutuda sarnaste väljakutsetega.

CME-d, Päikese välisatmosfääri tohutud pursked, põhjustavad kosmoseilma, mis ohustab satelliite, sidetehnoloogiaid ja elektrivõrke Maal. Parker Solar Probe eesmärk oli analüüsida, kas CME-d suudavad planeedi tolmuga suhelda ja ennustada kosmose ilmastikumustreid, et kaitsta meie planeeti, inimtegevust ja satelliite.

Planeetidevaheline tolm, mida leidub selliste planeetide nagu Maa lähedal, mängib üliolulist rolli CME-de Päikeselt Maale liikumise kiiruse mõistmisel, võimaldades nende mõju täpsemini prognoosida. Need päikesenähtused võivad planeetidevahelise tolmu Maast kuni 6 miljoni kilomeetri kaugusele tõrjuda.

Kuigi mured püsivad, on oluline arvestada Aditya L1 missiooniga seotud võtmetegureid. Erinevalt Parkeri missioonist asub Aditya L1 kosmoselaev Päikesest märkimisväärsel kaugusel, positsioneerides end Maast veidi üle 1.5 miljoni kilomeetri. Lisaks on kosmoselaev varustatud kaitsekihtide ja spetsiaalsete materjalidega, et kaitsta seda kiirguse ja CME pilvede eest.

Kui Aditya L1 jätkab oma teekonda läbi süvakosmose, suundudes Lagrange'i punkti poole, on võimaliku kahju leevendamiseks võetud ettevaatusabinõusid. India ISRO on oma missiooni edu suhtes jätkuvalt optimistlik päikesetormide põhjustatud väljakutsete keskel.

