Bangori ülikooli teadlased arendavad väikeste reaktorite toiteks pisikest tuumakütust

Bangori ülikooli teadlased on välja töötanud väikesed tuumakütuse graanulid, mida nimetatakse trisokütuseks, mis võivad muuta meie mõtteviisi tuumaenergiast. Need umbes mooniseemne suurused graanulid on mõeldud Rolls Royce'i väikese reaktori toiteks. Walesi ülikool usub, et sellel reaktoril võib tänu oma väiksusele olla rakendusi Maal, Kuu baasidel ja isegi rakettidel.

Trisokütus, lühend sõnadest tri-structural isotropic particle fuel, töötati algselt välja 1960. aastatel. See koosneb uraanist, süsinikust ja hapnikust valmistatud tuumast, mis on ümbritsetud kolme kihiga süsiniku- ja keraamikapõhiste materjalidega, mis sisaldavad radioaktiivset materjali. USA energeetikaministeerium on nimetanud trisokütust "kõige tugevamaks tuumakütuseks maa peal".

Erinevalt traditsioonilisest tuumkütusest on trisokütus iseseisev ja ei sula ega eralda radioaktiivset materjali isegi siis, kui see puutub kokku äärmuslike temperatuuridega pikema aja jooksul. Hiljutised edusammud on näidanud, et uraandioksiid on graanulites asendatud uraanoksükarbiidiga, mis suurendab veelgi nende stabiilsust.

Trisokütusel töötavate väikeste reaktorite arendamine avab tuumaenergeetikale uusi võimalusi erinevates valdkondades. Reaktori väiksus muudab selle sobilikuks kasutamiseks Kuu baasides, aga ka kompaktse energiaallika pakkumiseks siin Maal. Lisaks muudab reaktori kompaktne olemus sellest potentsiaalse kandidaadi rakettides kasutamiseks.

Kuigi trisokütus ise on olnud kasutusel aastakümneid, eristab seda projekti selle kütuse edukas rakendamine väikeses reaktoris Rolls Royce'i poolt. Jääb näha, kuidas tehnoloogiat kasutusele võetakse ja selle potentsiaali täies ulatuses.

Allikad:

– USA energeetikaministeerium

- Power Magazine