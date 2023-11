Revolutsiooniline avastus heidab valgust Be Stari olemusele

Leedsi ülikooli teadlased on teinud murrangulise avastuse, mis võib täielikult ümber kujundada meie arusaama Be-tähtedest, mis on mõned universumi kõige olulisemad ja levinumad tähed. Varasemad oletused leidsid, et Be-tähed eksisteerivad peamiselt kaksiktähesüsteemides, kuid uued tõendid viitavad sellele, et nad võivad tegelikult olla osa kolmest tähesüsteemidest.

Eesotsas Ph.D. tudeng Jonathan Dodd ja professor René Oudmaijer, kasutasid teadlased Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia satelliidi andmeid, et analüüsida nende tähtede liikumist üle öötaeva. Nende tähelepanekud näitasid, et Be tähtedel on oodatust madalam kaaslaste arv, tekitades esialgu küsimusi nende tekke kohta.

Täiendav uurimine näitas aga, et suuremate eralduste korral on kaastähtede kiirus Be-tähtede ja teiste B-tähtede vahel sarnane. See viis teadlased järeldusele, et nendes süsteemides esineb sageli kolmas täht, mis sunnib kaastähte Be-tähele lähemale liikuma. See lähedus võimaldab massi ülekandumist ühelt tähelt teisele, mille tulemusena moodustub eristav Be täheketas.

See avastus seab kahtluse alla varasema konsensuse, et Be tähtede ümber olevad kettad on põhjustatud ainult tähtede endi kiirest pöörlemisest. Arvestades kolmekordsete tähesüsteemide mõju, on teadlased süvendanud meie arusaama nende intrigeerivate objektide tekkest ja arengust.

"Asjaolu, et me neid ei näe, võib olla tingitud sellest, et nad on nüüd liiga nõrgad, et neid tuvastada," ütleb juhtivteadur prof Oudmaijer, viidates sellele, et need kaastähed võisid pärast seda, kui "vampiir" nende massist ära võttis, muutuda väiksemaks ja tuhmimaks. Ole staar.

See uurimus heidab uut valgust Be tähtede keerulisele dünaamikale ja rõhutab vajadust mitme tähesüsteemi edasise uurimise järele. Laiendades oma teadmisi nende massiivsete tähtede kohta, saame väärtuslikke teadmisi tähtede evolutsiooni laiematest protsessidest.

FAQ

Mis on Be-staarid?

Be tähed on B-tähtede alamhulk, mida iseloomustab gaasilisest materjalist ümmarguse ketta olemasolu. Need kettad meenutavad meie enda päikesesüsteemi Saturni rõngaid.

Mis tähtsus on selle avastuse?

Avastus, et Be-tähed võivad eksisteerida kolmekordse tähe süsteemides, seab kahtluse alla varasemad oletused nende tekke ja evolutsiooni kohta. See annab väärtuslikku teavet nende objektide keerulisest dünaamikast ja süvendab meie arusaama tähtede evolutsioonist üldisemalt.

Kuidas see avastus tehti?

Teadlased analüüsisid andmeid Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia satelliidilt, mis jälgib tähtede liikumist öötaevas. Be tähtede liikumist jälgides suutsid nad paljudel juhtudel järeldada kolmanda tähe olemasolu, mis mõjutab Be täheketta teket.

Millist mõju avaldab see tulevastele uuringutele?

See avastus avab uusi võimalusi Be-tähtede olemuse ja mitme tähesüsteemi rolli uurimiseks nende kujunemisel. Nende süsteemide dünaamika ja tähtedevahelise massiülekande protsesside täielikuks mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid.