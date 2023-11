Uus avastus paljastab, et kolmiktähed võivad muuta meie arusaama massiivsetest tähtedest

Leedsi ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uus murranguline uuring on toonud valgust massiivsete Be-tähtede senitundmatule aspektile. Füüsika- ja astronoomiakooli doktorandi Jonathan Doddi ning professor René Oudmaijeri juhitud uurimus seab kahtluse alla pikaajalise veendumuse, et Be-tähed eksisteerivad peamiselt kaksiktähtedena, viidates selle asemel, et nad võiksid olla osa kolmekordsetest süsteemidest.

Be stars, B-tähtede alamhulk, iseloomustab neid ümbritsev gaasiketas, mis meenutab meie enda päikesesüsteemi Saturni rõngaid. Kuigi need tähed on tuntud juba üle sajandi, on nende päritolu jäänud siiani saladuseks. Astronoomide seas valitses üksmeel, et gaasikettad tekkisid Be-tähtede kiire pöörlemise tõttu, mis omakorda oli tingitud tähtede vastastikmõjust kaksiksüsteemis.

Kuid teadlased avastasid tõendeid, mis näitavad, et Be-tähed eksisteerivad sageli pigem kolmekordsete kui kahendsüsteemide osana. Analüüsides Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia satelliidi andmeid, jälgisid nad tähtede liikumist öötaevas pikema aja jooksul. See hoolikas analüüs näitas tähtede trajektooril peeneid võnkumisi ja spiraale, mis viitavad täiendavate kaaslaste olemasolule.

Märkimisväärne on see, et uuring näitas, et Be-tähtedel näib olevat madalam kaaslaste arv kui B-tähtedel. Kuid töörühm arvab, et see lahknevus võib olla tingitud asjaolust, et need kaaslased on tuvastamiseks muutunud liiga nõrgaks. Täiendav uurimine, kasutades teistsugust andmekogumit, kinnitas, et B- ja Be-tähtede kaastähtede määr muutub suuremate eralduste korral võrreldavaks, mis viitab paljudel juhtudel kolmanda tähe osalemisele.

Sellel uuel arusaamal kolmekordsete süsteemide levimusest Be tähtede seas on kaugeleulatuvad tagajärjed astronoomia erinevatesse valdkondadesse. See võib aidata meie arusaamist mustadest aukudest, neutrontähtedest ja isegi gravitatsioonilainete allikatest. Professor Oudmaijer soovitab, et need leiud annavad väärtuslikku teavet objektide kohta, mis tekitavad gravitatsioonilaineid, nagu mustade aukude ja neutrontähtede ühinemine. Lisaks rõhutab avastus kolmekordsete tähesüsteemide kaalumise tähtsust tähtede evolutsiooni uurimisel.

Selle murrangulise uurimistöö, mida rahastas teadus- ja tehnoloogiarajatiste nõukogu (STFC). Tšiili ja dr Abigail Frost Tšiilis asuvast Euroopa lõunaobservatooriumist.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on Be-staarid?

Be tähed on B-tähtede alamhulk, mille ümber on iseloomulik gaasiketas, mis sarnaneb meie päikesesüsteemi Saturni rõngastega.

Kuidas Be staarid tekkisid?

Kuni selle hiljutise avastuseni oli Be tähtede teke astronoomia valdkonnas mõistatus. Varem arvati, et neid tähti ümbritsev gaasiketas on tingitud nende kiirest pöörlemisest, mis on sageli põhjustatud vastastikmõjust kaksiksüsteemis kaastähega.

Mida uuring Be staaride kohta avastas?

Uuringus leiti tõendeid selle kohta, et Be-tähti, mida varem arvati eksisteerivat peamiselt kahendsüsteemides, leidub sagedamini kolmiksüsteemides. Kolmanda tähe olemasolu sunnib sageli kaaslase Be-tähele lähemale, mille tulemuseks on massi ülekanne ja iseloomuliku gaasiketta moodustumine.

Millised on selle avastuse tagajärjed?

Kolmekordsete tähesüsteemide avastamisel Be-tähtede seas on oluline mõju astronoomia erinevatele valdkondadele. See võib aidata meie arusaamist mustadest aukudest, neutrontähtedest ja gravitatsioonilainete allikatest. Veelgi enam, see rõhutab kolmekordsete tähesüsteemide arvestamise tähtsust tähtede evolutsiooni uurimisel.