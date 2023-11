Äsja avastatud trilobiidiliigid heidavad valgust iidse maailma geograafiale

By

Ühes Tai väheuuritud piirkonnas tehti hiljuti põnev teaduslik avastus. Sellest piirkonnast on leitud kümme senitundmatut trilobiitide liiki, iidseid mereloomi, kes elasid umbes 490 miljonit aastat tagasi. Arvatakse, et need äsja avastatud trilobiidid mõjutavad iidse maailma geograafia mõistmist oluliselt.

Trilobiidid, mida iseloomustavad nende iseloomulikud poolkuukujulised pead ja jalgadel põhinevad hingamisaparaadid, on nüüdseks välja surnud. Nende fossiilid pakuvad aga olulisi teadmisi Maa minevikku. Hiljuti Briti ajakirjas avaldatud 100-leheküljeline monograafia süveneb nende äsja tuvastatud trilobiidiliikide üksikasjadesse. Üks liikidest on nimetatud Tai kuningliku printsessi Maha Chakri Sirindhorni auks, peegeldades tema pühendumust Tai teaduste arendamisele.

Trilobiidi fossiilid leiti liivakivi kivistunud tuha kihtide vahele, mida nimetatakse tuffiks, mis tekkis merepõhja iidsete vulkaanipursete tagajärjel. Erinevalt teist tüüpi kivimitest või setetest sisaldavad tuffid tsirkoonkristalle. Tsirkoon on väga vastupidav mineraal, mis tekkis vulkaanipursete ajal, muutes selle vastupidavaks kuumusele, ilmastikumõjudele ja erosioonile. Aja jooksul lagunevad nendes kristallides olevad uraani aatomid pliiaatomiteks, mis võimaldab teadlastel määrata nii trilobiidi fossiilide kui ka vulkaanipurske vanuse.

Selle avastuse teeb eriti oluliseks hilise Kambriumi perioodi tuffide nappus, mis ulatub 497–485 miljoni aasta tagusest ajast. See periood on endiselt halvasti mõistetav, kuna kogu maailmas puuduvad täpselt dateeritud kivimoodustised. Taist leitud tuffid ei paku aga mitte ainult vahendit piirkonna fossiilide dateerimiseks, vaid annavad ülevaate ka teistest maailma osadest, kus sarnaseid fossiile leidub dateerimata kivimites.

See avastus on avardanud arusaamist iidsetest mandrikonfiguratsioonidest. Trilobiitide eksisteerimise ajal asus Tai piirkond Aafrikast, Indiast, Austraaliast, Lõuna-Ameerikast ja Antarktikast koosneva iidse superkontinendi Gondwanalandi välisserval. Teadlaste eesmärk on fossiilide uurimise kaudu kindlaks teha selle Tai piirkonna täpne asukoht ülejäänud Gondwanamaa suhtes, aidates kaasa Maa iidse geograafia mõistatuse rekonstrueerimisele.

Nende kaheteistkümne trilobiidiliigi avalikustamine, mida Tais varem polnud nähtud, kuid mida leidub mujal maailmas, toetab veelgi veendumust, et Tai jagab sidet selliste piirkondadega nagu Austraalia. See teave aitab täiendada teadmisi iidse maailma seostest ja eri liikide rändemustrite kohta kontinentide vahel.

Selle avastuse tähtsus seisneb selle potentsiaalis koostada evolutsiooniliste muutuste ja väljasuremiste kroonika. Neid iidseid fossiile uurides saavad teadlased väärtuslikku teavet meie planeedi ajaloost. Mineviku parem mõistmine aitab meil kiiresti muutuvas maailmas ees seisvate väljakutsetega toime tulla.

FAQ

1. Mis on trilobiidid?

Trilobiidid olid väljasurnud poolkuukujuliste peadega mereloomad, kes elasid miljoneid aastaid tagasi. Neil olid ainulaadsed jalgadel põhinevad hingamisstruktuurid.

2. Miks leidub trilobiidi fossiile tuffides?

Tuffid on vulkaanilisest tuhast moodustunud kivimid, mis asusid merepõhja miljoneid aastaid tagasi. Need kivimid sisaldavad tsirkoonkristalle, mis võimaldavad fossiilide ja vulkaanipursete täpset dateerimist.

3. Miks on need äsja avastatud trilobiidid olulised?

Nende trilobiidiliikide avastamine Taist annab väärtuslikku teavet iidse maailma geograafia ja selle seoste kohta teiste piirkondadega, nagu Austraalia. Fossiilid valgustavad liikide rändemustreid ja sidemeid erinevatel mandritel.

4. Kuidas see avastus parandab meie arusaamist Maa ajaloost?

Neid trilobiidi fossiile uurides saavad teadlased lahti harutada evolutsiooniliste muutuste ja väljasuremiste kroonika, mis aitab meil mõista väljakutseid, millega meie tänapäeva maailmas silmitsi seisame. Need teadmised annavad meile parema arusaamise meie planeedi minevikust.