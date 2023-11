Uus avastus seab proovile tavapärase arusaamise massiivsetest tähtedest

Leedsi ülikooli teadlaste hiljutine uuring avalikustas murrangulise avastuse, mis võib ümber kujundada meie arusaama massiivsetest Be-tähtedest. Vastupidiselt varasematele eeldustele, et Be-tähed eksisteerivad peamiselt kahendsüsteemides, näitavad uuringud, et need mõistatuslikud tähed on tõenäolisemalt osa kolmekordsetest tähesüsteemidest. See Gaia satelliidilt kogutud andmetel põhinev leid seab kahtluse alla traditsioonilised tähetekke teooriad ja sellel on kaugeleulatuvad tagajärjed meie arusaamisele erinevatest astronoomilistest nähtustest, nagu mustad augud, neutrontähed ja gravitatsioonilained.

Oma iseloomulike gaasiketaste poolest tuntud Be tähed on jäänud saladuseks juba üle sajandi. Astronoomide seas valitseb üksmeel, et need gaasikettad tekkisid Be-tähtede kiire pöörlemise tulemusena, mis suhtles kahendsüsteemis teise tähega. Leedsi ülikooli uus uurimus pakub aga teistsuguse seletuse.

Juhtivad uurijad hr Dodd ja professor Oudmaijer kasutasid Gaia satelliidi andmeid, et uurida tähtede liikumist öötaevas pikema aja jooksul. B-tähtede (massiülekanne) ja Be-tähtede trajektoore analüüsides suutsid nad märgata olulist erinevust kaaslaste arvus kahe rühma vahel. Üllataval kombel selgus, et Be staaridel oli vastupidiselt ootustele madalam kaaslaste arv. Täiendav uurimine näitas aga, et selle lahknevuse põhjuseks oli süsteemi mõjutanud kolmas täht.

Teadlased oletavad, et paljudel juhtudel põhjustab kolmiksüsteemi kolmas täht kaastähe tõmbumise Be-tähele lähemale. See lähedus võimaldab kahe tähe vahelist massiülekannet, mille tulemusena moodustub Be-tähtede ümber täheldatav iseloomulik gaasiketas. Huvitaval kombel võib see seletada ka seda, miks need kaaslased pole enam tuvastatavad, kuna nad muutuvad pärast märkimisväärse massi kaotamist liiga nõrgaks.

Selle avastuse tagajärjed ulatuvad kaugemale Be-tähtede uurimisest. Kolmekordse tähe süsteemide keerukuse ja nende rolli mõistmine tähtede evolutsioonis võib anda väärtuslikku teavet mustade aukude, neutrontähtede ja gravitatsioonilainete allikate olemuse kohta. See ilmutus tuleb põneval ajal, mil gravitatsioonilainete uurimine areneb kiiresti ja tähesüsteemide binaarsuse uurimine on muutumas üha olulisemaks.

Kuigi kolmiktähesüsteemide keerukuse kinnitamiseks ja uurimiseks on vaja täiendavaid uuringuid, tähistab see uuring olulist verstaposti meie arusaamises massiivsetest Be-tähtedest ja nende kohast universumis. Tavapäraseid eeldusi vaidlustades on Leedsi ülikooli teadlased avanud uusi uksi taevaobjektide ja nende evolutsiooni saladuste paljastamiseks.