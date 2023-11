Uus strateegia suurendab prootonjuhtide juhtivust ja stabiilsust

By

Tokyo Tehnoloogiainstituudi teadlased on avastanud uuendusliku lähenemisviisi prootonjuhtide juhtivuse ja stabiilsuse suurendamiseks keskmisel ja madalal temperatuuril. Doonor dopinguga emamaterjali, millel oli häiritud sisemised hapnikuvalikud, tavapäraselt kasutatava aktseptori dopingumeetodi asemel suutsid teadlased oluliselt suurendada perovskiit-tüüpi prootonjuhtide prootonijuhtivust ja stabiilsust. See läbimurre avab uued võimalused kütuseelementide ja elektrolüüsielementide projekteerimiseks.

Prootonkeraamilised (või prootonit juhtivad) kütuse-/elektrolüüsielemendid (PCFC-d/PCEC-d) võidavad tähelepanu säästva energiatehnoloogiana. Need seadmed suudavad muuta keemilist energiat elektriks ja vastupidi ilma heitkogusteta madalatel või keskmistel temperatuuridel. Neil on potentsiaal olla erinevate rakenduste jaoks tõhusad toiteallikad. Erinevalt teist tüüpi kütuseelementidest ja elektrolüsaatoritest ei tugine PCFC-d/PCEC-d väärismetallkatalüsaatoritele ega kallitele sulamitele, muutes need kulutõhusamaks.

Seni pole olnud teateid nii kõrge juhtivuse kui ka kõrge stabiilsusega prootonjuhtidest keskmisel ja madalal temperatuuril. See piirang, mida tuntakse kui "Norby lõhet", on teadlastele väljakutseks olnud juba aastaid. Professor Masatomo Yashima ja tema meeskond Tokyo Techis on aga selle lõhe ületamiseks välja töötanud uue strateegia.

Selle asemel, et kasutada aktseptordopingut, mis lisab kristallvõres hapnikuvabu kohti tekitavaid lisandeid, keskendusid teadlased doonoridopingule. Emamaterjali doonorlisandiga dopinguga suutsid nad vähendada aktseptori dopinguga tekkivat prootoni püüdmise efekti. See tõi kaasa prootoni kõrge juhtivuse ja stabiilsuse suurenemise.

Meeskonna katsed ja teoreetilised analüüsid, kasutades täiustatud simulatsioonitehnikaid, näitasid, et doonoriga legeeritud materjal näitas erakordset prootonijuhtivust keskmisel ja madalal temperatuuril. Lisaks näitas see kõrget stabiilsust erinevates atmosfäärides, muutes selle paljutõotavaks kandidaadiks praktilisteks rakendusteks.

See avastus avab uusi võimalusi enneolematu jõudlusega PCFC-de/PCEC-de prootonjuhtide arendamiseks. Teadlaste pakutud strateegiad ja uue materjali avastamine võivad avaldada märkimisväärset mõju energeetika- ja keskkonnateaduste ja -tehnoloogia valdkonnas.

FAQ:

K: Mis on doonoridoping?

V: Doonordoping hõlmab lisandi lisamist materjali, et suurendada selle elektrijuhtivust või muuta selle omadusi.

K: Mis on aktseptori doping?

V: Aktseptordoping on meetod, mida kasutatakse materjali lisandite lisamiseks, et luua hapnikuvabu kohti ja suurendada selle juhtivust.

K: Mis on prootonjuhid?

V: Prootonjuhid on materjalid, mis suudavad transportida prootoneid, võimaldades kütuseelementides ja elektrolüüsielementides keemilise energia muundamiseks elektriks ja vastupidi.

K: Mis on "Norby vahe"?

V: "Norby lõhe" viitab materjalide puudumisele, millel on kõrge juhtivus ja stabiilsus prootonjuhtide keskmisel ja madalal temperatuuril. See on olnud väljakutse valdkonna teadlastele.