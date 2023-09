Parimad talvised reisisihtkohad Norras

Talvist Norra reisi planeerides on mitmeid sihtkohti, mida tasub kaaluda. Arktika pealinnast Tromsøst kuni Lillehammeri ja Trysili suusakuurortiteni pakuvad need kohad ainulaadseid talveelamusi, mida ei saa mainimata jätta.

Tromsøs, Norra suurimas linnas põhjapolaarjoonest põhja pool, on peamiseks vaatamisväärsuseks virmalised. Paljud reisifirmad pakuvad reise aurora borealis'e vaatamiseks, kuid selgel ööl on neid võimalik näha ka linnast. Tromsøs on päeva jooksul ka palju erinevaid talviseid tegevusi, sealhulgas köisraudtee, kust avaneb suurepärane vaade linnale.

Kuigi põhjaosa on talvel maagiline, ärge unustage pealinna Oslot. Kuigi Oslos on virmalised vähem levinud, on linnas rikkalik kultuurimaastik muuseumide, restoranide ja elava ööeluga. Jõulude eel on külastamiseks eriti eriline aeg, linn on kaunistatud valgete tuledega ja seal toimub tipptasemel jõuluturg. Talispordihuvilistele pakub Skimore Oslo suusanõlvu linnast jalutuskäigu kaugusel ja varustust on võimalik rentida.

Kui teie põhifookuses on suusatamine, on Trysil suusatajate varjupaik oma nõlvade, lasteala ja ulatuslike murdmaasuusaradadega. Kuurordi juurde pääseb hõlpsasti Oslo lennujaamast ettetellitava bussitranspordiga. Veel üks peresõbralik suusakuurort, mida tasub kaaluda, on Hemsedal, samas kui Lillehammer, mis on tuntud 1994. aasta taliolümpiamängude korraldajana, pakub olümpiastandarditele vastavaid nõlvad ja riiklikku olümpiamuuseumi.

Need talvised reisisihtkohad Norras pakuvad igaühele midagi. Ükskõik, kas soovite kogeda virmalisi, avastada kultuurilisi vaatamisväärsusi või sõita kallakutele, on Norras talvel kõik olemas.

