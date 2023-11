Uus kosmoseodüsseia: Tom Hanks kohtub Artemis 2 meeskonnaga, kui NASA valmistub Kuu-missiooniks

By

Ikoonilisel näitlejal Tom Hanksil, kes on tuntud oma rolli poolest NASA astronaudina 1995. aasta Hollywoodi hitis "Apollo 13", oli hiljuti võimalus kohtuda Artemis 2 tõsieluliste astronautide meeskonnaga. See kohtumine leidis aset NASA Johnsoni kosmosekeskuses Houstonis, kus Hanks mitte ainult ei poseerinud meeskonnaga, vaid külastas ka Mission Controli ja vestles rahvusvahelise kosmosejaama pardal Expedition 70 astronautidega.

Artemis 2 meeskond, kuhu kuuluvad NASA astronaudid Reid Wiseman, Victor Glover ja Christina Koch koos Kanada kosmoseagentuuri Jeremy Hanseniga, on osa NASA ambitsioonikast plaanist taasalustada inimkuu uurimist. Need neli astronauti, mis on kavandatud kuu ümber toimuvale missioonile mitte varem kui 2024. aastal, kavatsevad Kuu ümber tiirleda osana NASA püüdlustest luua jätkusuutlik Kuu kohalolek.

Artemise kokkulepped, rahumeelse kosmoseuuringute normide raamistik, juhivad NASA rahvusvahelist koostööd nendel Kuu-missioonidel. Rahvusvaheliste partnerite kasvava koalitsiooniga soovib NASA sillutada teed edasistele kosmoseuuringutele ja teaduslikele avastustele väljaspool meie planeeti.

Eelseisvaks Kuuseikluseks valmistudes külastas Artemis 2 meeskond hiljuti NASA Michoudi montaažirajatist New Orleansis, et vaadata üle kosmosekäivitussüsteemi (SLS) raketi põhietapp. See võimas rakett koos Orioni kosmoseaparaadiga on vahend, mille abil meeskond jõuab Maa orbiidile ja läheb lõpuks Kuule.

Artemis 2 meeskonna koolitus ja ettevalmistus hõlmab ka Orioni kosmoseaparaadi ja meditsiiniliste protseduuridega tutvumist. Peagi osalevad nad koostöös NASA ja USA mereväega merel taastamisõppusel, et simuleerida nende naasmist Maale pärast missiooni.

Kuna NASA jätkab Artemis 2 missiooniks vajalike komponentide, sealhulgas RS-25 mootorite ja kahe tahke raketivõimendi kokkupanemist, kasvab põnevus Kuu uurimise järgmise peatüki jaoks. Artemise programm esindab inimkonna naasmist Kuule ja loob aluse tulevastele kosmosemissioonidele, mis nihutavad inimteadmiste ja -uuringute piire.

FAQ

Kes on Tom Hanks?

Tom Hanks on tuntud Hollywoodi näitleja, kes on tuntud oma mitmekülgse rollide ja etteastete poolest. Kosmosemaailmas on ta eriti kuulus NASA astronaut Jim Lovelli kujutamise poolest filmis "Apollo 13".

Mis on Artemis 2 missioon?

Artemis 2 missioon on osa NASA Artemise programmist, mille eesmärk on tuua inimesed Kuule ja luua jätkusuutlik Kuu kohalolek. Artemis 2 hõlmab astronautide meeskonda, kes tiirlevad ümber Kuu ja koguvad väärtuslikke andmeid tulevaste Kuu-missioonide toetamiseks.

Mis on Artemise kokkulepped?

Artemise kokkulepped on NASA poolt välja töötatud leping ja raamistik, et suunata rahvusvahelist koostööd Kuu uurimisel. Need kokkulepped edendavad rahumeelset ja koostööl põhinevat kosmoseuuringut ning kehtestavad normid teadusandmete jagamiseks, kosmosepärandi säilitamiseks ja astronautide ohutuse tagamiseks.

Mis on Space Launch System (SLS) rakett?

Space Launch System (SLS) rakett on võimas kanderakett, mida arendab NASA. See annab vajaliku tõukejõu ja võimed, et käivitada meeskonnaga seotud missioonid väljaspool Maa orbiidi, sealhulgas Artemise missioonid Kuule ja potentsiaalselt tulevased missioonid Marsile.

