TOI-1801 b: parasvöötme mini-Neptuun noores planeedisüsteemis

Teatame TOI-1801 b, põneva parasvöötme mini-Neptuuni avastamisest, mis tiirleb ümber noore M-kääbustähe. Algselt 2020. aasta aprillis TESS-i planeedi kandidaadiks tunnistatud TOI-1801 b periood on 21.3 päeva. Hilisemad maapealsed vaatlused, sealhulgas fotomeetria transiidis ja väljaspool ning täpsed radiaalkiiruse mõõtmised, on aga näidanud, et planeedi tegelik periood on 10.6 päeva.

Nende järelvaatluste abil oleme kindlaks teinud, et TOI-1801 b mass on 5.74 ± 1.46 M⊕ ja raadius 2.08 ± 0.12 R⊕. Nende mõõtmiste põhjal võime kindlalt järeldada, et TOI-1801 b koosneb valdavalt veest ja kivimist ning selle atmosfääris on tühine kogus (kuni 2 massiprotsenti) vesinikku.

Lisaks paigutab süsteemi vanus, mis on hinnanguliselt umbes 900 miljonit aastat, TOI-1801 b noorte transiitsete eksoplaneetide populatsiooni hulka. Koos teiste tuntud eksoplaneetidega paistab TOI-1801 b silma ainulaadse liikmena.

Massi-raadiuse suhet illustreerival diagrammil on TOI-1801 b määramatused kujutatud usaldustasemega värviliste varjutatud piirkondadena. Erinevat värvi joontega tähistatud kompositsioonimudelid annavad ülevaate eksoplaneedi potentsiaalsest struktuurist. Täpsemalt näitavad keskmine ja parem paneel kompositsioonimudeleid vastavalt ilma gaasita ja gaasiümbrisega. Parempoolsel paneelil olevad pidevad ja punktiirjooned näitavad gaasiümbrise erinevaid temperatuuristsenaariume.

Viitena on diagrammil ka Maa ja Neptuun. Lisaks lisame B22 ja M22 viidetena sama planeedi kohta avaldatud vastuoluliste tulemuste tõttu, mis näitavad erinevaid mõõtmisi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et TOI-1801 b on huvitav täiendus meie teadmistele eksoplaneetide kohta. Selle parasvöötme olemus, koostis ja noor vanus muudavad selle edasise uurimise jaoks kaalukaks sihtmärgiks. Selliste eksoplaneetide käimasolev uurimine aitab meil mõista planeetide moodustumist ja evolutsiooni erinevates keskkondades väljaspool meie päikesesüsteemi.

Mõisted:

– TESS: transiitne eksoplaneti uuringusatelliit

– M kääbus: põhijada tähetüüp, tuntud ka kui punane kääbus ja mille mass on 0.08–0.6 korda suurem kui Päikesel.

– Radiaalne kiirus (RV): tähe liikumise mõõtmine vaatleja poole või temast eemale, kasutades Doppleri nihkeefekti.

– Mass ja raadius: mass viitab aine hulgale objektis, raadius aga mõõdab kaugust keskpunktist välispinnani.

– Isotiheduse jooned: hallid katkendlikud jooned massi-raadiuse diagrammil, mis tähistavad võrdse tihedusega jooni erinevates koostismudelites.

– Spetsiifiline entroopia: termodünaamiline omadus, mis kvantifitseerib süsteemi häire või juhuslikkuse.

– H2: molekulaarne vesinikgaas.

– CARMENES ja HIRES: seadmed, mida kasutatakse täpseks radiaalkiiruse mõõtmiseks.

