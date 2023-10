HIP 41378 f. ümber tiirlevate eksokuude stabiilsus ja tuvastatavus

Hiljutises uuringus, mille viisid läbi California ülikooli Berkeley ülikooli astronoomid, uuritakse eksoplaneetide ümber asuvate eksokuude või kuude võimalikkust. Kuigi eksoplaneedid on olnud paljude uuringute ja avastuste keskmes, on eksokuud jäänud tabamatuks. Selle artikli autorid püüavad uurida Jovia parasvöötme planeedi HIP 41378 f ümber tiirlevate eksokuude stabiilsust ja tuvastatavust.

Eksokuude otsimine laiendab potentsiaalsete elamiskõlblike planeetide jahti väljaspool elamiskõlblikku tsooni. Gaasihiiglased nagu Jupiter meie enda päikesesüsteemis võivad potentsiaalselt majutada elamiskõlblikke kuud. Sellised kuud nagu Europa ja Titan oma maa-aluste ookeanide ja vedelate süsivesinikjõgedega on juba äratanud astronoomide huvi. Autorid otsustasid keskenduda HIP 41378 f-le, väikese massiga Jovia planeedile, mille tihedus on teadaolevatest eksoplaneetidest madalaim.

Et teha kindlaks, kas selles süsteemis võivad eksisteerida eksomoonid, viisid autorid läbi dünaamilisi simulatsioone, mida nimetatakse N-keha simulatsioonideks. Nende simulatsioonidega testiti, kas satelliidid suudavad säilitada stabiilseid orbiite ümber HIP 41378 f süsteemi teiste planeetide juuresolekul. Tulemused näitasid, et Maa massist 0.15-kordse massiga eksokuud võivad püsida stabiilsena üle saja tuhande aasta, mis annab võimaluse edasiseks uurimiseks.

Autorid uurisid ka Hubble'i kosmoseteleskoobi (HST) vaatlusandmeid, et teha kindlaks, kas transiidivaatluste abil on võimalik tuvastada eksomoone. Võrreldes HIP 41378 f valguskõverat simuleeritud eksomooniga ja ilma, leidsid nad eksomooni olemasolust tingitud väikseid efekte. Kuid HST ja K2 missiooni praegused andmed ei olnud eksomoonide olemasolu enesekindlaks kindlaksmääramiseks piisavad. Tulevased missioonid, nagu James Webbi kosmoseteleskoop (JWST), võivad anda täpsemaid vastuseid.

Kokkuvõtteks osutab see uuring eksoplaneetide ümber eksisteerivate eksokuude põnevale väljavaatele. Eksokuude stabiilsus HIP 41378 f ümber viitab sellele, et need võivad olla tavalised esinemised teistes planeedisüsteemides. Kuigi praegused vaatlused on ebaselged, pakuvad tulevased missioonid, nagu JWST, lootust eksokuude tuvastamiseks ja uurimiseks, laiendades meie arusaamist universumist.

