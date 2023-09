Erakordne kognitiivne võime avastati ajuvaba karbi meduusiga

Teadlased on teinud märkimisväärse avastuse Kariibi mere kastmeduuside kognitiivsete võimete kohta, paljastades, et neil ajuvabadel olenditel on ootamatu võime visuaalsetest näpunäidetest õppida. See õppimise vorm, mida nimetatakse assotsiatiivseks õppimiseks, hõlmab visuaalsete stiimulite äratundmist ja ühendamist konkreetsete tulemustega, mis võimaldab meduusidel kohaneda ja vältida takistusi oma keskkonnas.

Kopenhaageni ülikooli merebioloogide läbiviidud katses asetati kastmeduusid erineva tumeduse triipudega kaunistatud klaasseintega paaki, simuleerides mangroovijuurte visuaalset keerukust. Üllataval kombel õppisid meduusid juba kolme kuni kuue katsega kiiresti navigeerima läbi lõikude, kus ribad olid vähem nähtavad. Kui aga triipe silmatorkavamaks muuta või üldse eemaldada, näeks meduusid vaeva, et oma teed leida.

See uurimus seab kahtluse alla veendumuse, et õppimine ja keerulised kognitiivsed võimed on reserveeritud ainult suurema ajuga olenditele. Hoolimata sellest, et kastmeduusid omavad vaid murdosa teistes loomades leiduvatest neuronitest, on neil võrreldav õppimiskiirus. See viitab sellele, et võime õppida assotsiatsiooni kaudu võib olla närvisüsteemi põhiomadus, mis pärineb miljoneid aastaid tagasi ühisest esivanemast, mida jagasid meduusid ja arenenumad loomad.

Selle avastuse tagajärjed ulatuvad teaduslikust uudishimust kaugemale. Mõistmine, kuidas need ajuvabad olendid sellised õppimisvõimed saavutavad, võib avaldada märkimisväärset mõju sellistele valdkondadele nagu neuroteadus ja tehisintellekt. Lisaks paneb see uuesti hindama meie arusaama intelligentsusest ja tunnetusest ning sellest, kuidas need on miljonite aastate jooksul arenenud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et see murranguline uurimus rõhutab saladusi, mis loodusmaailmas on veel avastamata. Selliste keerukate õppimisvõimete ilmutamine näiliselt lihtsates organismides julgustab nägema intelligentsust laiemalt ja tuletab meile meelde, et see võib olla loomariigis palju laiemalt levinud, kui varem ette kujutati.

