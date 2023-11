Pisikesed helmed suurendavad biokatalüüsi ensüümi stabiilsust

Saksamaal asuva Ruhri ülikooli Bochumi bioloogia osakonna teadlased on avastanud uudse meetodi ensüümide kaitsmiseks ja nende stabiilsuse suurendamiseks plasmapõhise biokatalüüsi ajal. Ensüümid on tuntud oma võime poolest muuta substraate väärtuslikeks toodeteks, kuid plasmaga kokkupuutel võivad nad sageli hävida. Ensüüme kinnitades pisikestele helmestele suutsid teadlased neid aga plasma kahjulike mõjude eest kaitsta, hoides neid seeläbi aktiivsena kuni 44 korda kauem.

Plasmat, pingestatud gaasi, kasutatakse tavaliselt biokatalüüsi kaassubstraadina ensümaatiliste reaktsioonide käivitamiseks. Selles uuringus keskendusid teadlased tehniliste plasmade kasutamisele substraadi muutmiseks väärtuslikumaks tooteks, kasutades ensüüme, mis kasutavad vesinikperoksiidi. Nad valisid söödavast seenest Agrocybe aegerita ensüümi, mida nimetatakse mittespetsiifiliseks peroksigenaasiks (AaeUPO).

Peamine väljakutse, millega nad silmitsi seisid, oli ensüümide kiire inaktiveerimine plasmaravi ajal. Selle lahendamiseks kasutasid teadlased ensüümide immobiliseerimise tehnikat, kinnitades ensüümid väikeste poorse pinnaga helmeste külge. Gravitatsiooni mõjul asetsesid helmed reaktori põhja, luues plasma ja ensüümide vahele kaitsevööndi.

Teadlased katsetasid erinevat tüüpi helmeid, millel olid erinevad pinnaomadused ja katted. Pärast ensüümide immobiliseerimist helmestele eksponeerisid nad neid erineva aja jooksul plasmaga ja võrdlesid nende aktiivsust töötlemata kontrollidega. Tulemused näitasid, et vaigupinnaga helmed, eriti amino- ja epoksübutüülhelmed, andsid parima tulemuse, mis näitab tugevat kovalentset sidet ensüümide ja kandematerjali vahel.

Veelgi enam, pikendades kõige lootustandvamate kandidaatide plasmaravi kuni ühe tunnini, saavutasid teadlased ensüümi stabiilsuse 44-kordse tõusu. See läbimurre avab uued võimalused ensüümide kombineerimiseks tehniliste plasmadega tulevastes rakendustes.

Üldiselt ei kaitse selle uuendusliku tehnika avastamine, kasutades pisikesi helmeid, mitte ainult ensüüme, vaid suurendab ka nende stabiilsust plasmapõhise biokatalüüsi ajal. See edasiminek võib viia tõhusamate ja jätkusuutlikumate biokatalüütiliste protsesside väljatöötamiseni erinevates tööstusharudes, sealhulgas farmaatsiatööstuses, biotehnoloogias ja peenkemikaalides.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on biokatalüüs?

V: Biokatalüüs on looduslike katalüsaatorite, näiteks ensüümide kasutamine keemiliste reaktsioonide läbiviimiseks erinevates tööstusprotsessides.

K: Mis on plasmad?

V: Plasmad on pingestatud gaasid, mis sisaldavad erinevaid reaktiivseid aineid, nagu vesinikperoksiid, ja mida kasutatakse biokatalüütilistes reaktsioonides kaassubstraatidena.

K: Mis on ensüümi immobiliseerimine?

V: Ensüümi immobiliseerimine viitab ensüümide kinnitamise tehnikale tahkele kandjale, näiteks helmestele, et suurendada nende stabiilsust ja hõlbustada nende taaskasutamist biokatalüüsis.

K: Kuidas kaitseb helmeste immobiliseerimine ensüüme plasmaravi ajal?

V: Helmeste immobiliseerimine loob füüsilise barjääri plasma ja ensüümide vahel, kaitstes neid hävitava mõju eest ja suurendades nende stabiilsust.

K: Kuidas see uuendus biokatalüüsile kasulik on?

V: Säilitades ensüümi aktiivsust pikemaks perioodiks, võimaldab see uuendus tõhusamaid ja jätkusuutlikumaid biokatalüütilisi protsesse, mille tulemuseks on väärtuslike ainete tootmine sellistes tööstusharudes nagu farmaatsia ja biotehnoloogia.