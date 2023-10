GRB 230307A avastus: heidab valgust neutrontähtede ühinemisele

Suure läbimurdena on teadlaste meeskond kogu maailmast hiljuti teinud hämmastava vaatluse GRB 230307A nime all tuntud gammakiirguse purske kohta. Maapealsete ja kosmoseteleskoopide, sealhulgas James Webbi kosmoseteleskoobi, Fermi gammakiirguse teleskoopi ja Neil Gehrels Swifti observatooriumi kombinatsiooni kasutades on need teadlased olnud tunnistajaks erakordsele kosmilisele sündmusele, mis tuleneb kahe neutrontähe ühinemisest. . Selle haruldase nähtuse tagajärjel toimus võimas plahvatus, mis tekitas raskeid elemente.

Selle avastuse üks põnevamaid aspekte on telluuri avastamine pärast plahvatust. Telluur on Maal plaatinast haruldasem element ja selle olemasolu viitab sellele, et kilonovast väljutatavas materjalis võib leida ka teisi perioodilisuse tabeli telluuri lähedal olevaid elemente, näiteks joodi. Jood on oluline mineraaltoitaine, mis on meie planeedi elu toetamiseks ülioluline.

Kilonovae, neutrontähtede või neutrontähe ja musta augu kokkupõrkest tulenevad massiivsed plahvatused, vabastavad mõne sekundi jooksul tohutul hulgal energiat. Nende sündmuste käigus eralduv energia on võrdne sellega, mida meie Päike kogu oma 10 miljardi aastase eluea jooksul toodaks.

GRB 230307A on eriti tähelepanuväärne tänu oma hämmastavale heledusele. Viimase 50 vaatlusaasta jooksul on see ainult teine ​​ereduselt teine ​​registreeritud gammakiirguse purse. See paistab umbes 1,000 korda eredamalt kui tavaline gammakiirgus, mille tuvastab Fermi teleskoop.

Koostöö erinevate kosmose- ja maapealsete teleskoopide vahel võimaldas teadlastel koguda selle erakordse sündmuse kohta reaalajas hulgaliselt väärtuslikku teavet. James Webbi kosmoseteleskoobi infrapuna võimeid kasutades suutsid teadlased kindlaks teha kilonova päritolu, leides selle spiraalgalaktikas, mis asub neutrontähtede ühinemiskohast umbes 120,000 XNUMX valgusaasta kaugusel. Kaks neutrontähte läbisid hämmastava vahemaa, mis võrdub meie Linnutee läbimõõduga, enne kui sadu miljoneid aastaid hiljem ühinesid.

See murranguline avastus toob esile kosmose- ja maapealsete teleskoopide üksteist täiendava olemuse astrofüüsika valdkonnas. Nancy Grace'i Rooma kosmoseteleskoobi, millel on märkimisväärne vaateväli, eelseisva käivitamisega näevad astronoomid tulevikus veelgi rohkem võimalusi kilonovaate uurimiseks ja jälgimiseks.

Selle ajakirjas Nature avaldatud uuringu tulemused tähistavad olulist edasiminekut meie arusaamises raskete elementide moodustumisest kogu kosmoses.

KKK:

K: Mis on gammakiirgus?

V: Gammakiirgus on väga energiline plahvatus, mis vabastab tohutul hulgal gammakiirgust ja leiab aset universumi kaugemates piirkondades.

K: Mis on kilonovad?

V: Kilonovae on massiivsed plahvatused, mis tulenevad kahe neutrontähe või neutrontähe ja musta augu kokkupõrkest.

K: Miks on telluuri tuvastamine selles avastuses oluline?

V: Telluuri olemasolu viitab sellele, et kilonovast väljutatud materjalis võib esineda ka muid elemente, näiteks joodi. Jood on eluks Maal vajalik mineraaltoitaine.

K: Kuidas James Webbi kosmoseteleskoop sellele uuringule kaasa aitab?

V: James Webbi kosmoseteleskoop pakkus väärtuslikke infrapunavõimeid, mis aitasid teadlastel tuvastada kilonova asukoha spiraalgalaktikas, andes valgust neutrontähtede ühinemise päritolule.

K: Mis on Nancy Grace'i Rooma kosmoseteleskoobi tähtsus?

V: Nancy Grace'i Rooma kosmoseteleskoop oma laia vaateväljaga võimaldab astronoomidel kilonovasid edasi uurida ja jälgida, pakkudes rohkem võimalusi nende kosmiliste sündmuste üksikasjalikuks uurimiseks.

(Allikas: NASA)