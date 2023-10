Lahendatud varajaste heledate galaktikate mõistatus: lõhkenud tähtede teke

By

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) jäädvustas hiljuti pilte mõnest universumi varaseimast galaktikast, mis tekkisid mõnesaja miljoni aasta jooksul pärast Suurest Paugust. Need galaktikad tundusid oma vanuse kohta liiga heledad, liiga suured ja liiga arenenud, seades väljakutse kosmoloogia standardmudelile. Ajakirjas The Astrophysical Journal Letters avaldatud uued uuringud viitavad aga sellele, et seda mõistatust võib seletada lõhkenud tähtede teke – nähtus, mis hõlmab lühikesi ja intensiivseid tähtede sünni ja surma perioode, millele järgneb pikemaid ja vaiksemaid faase.

Teadlased kasutasid selle probleemi uurimiseks projekti Feedback of Relativistic Environments (FIRE) täiustatud arvutisimulatsioone. Simulatsioonid näitasid, et lõhkenud tähtede moodustumine võib põhjustada üllatavat heledust, mida täheldati JWST poolt jäädvustatud varajastes galaktikates. Tähtede lõhkemine on väikese massiga galaktikates tavaline ja seda iseloomustavad tähtede tekkepursked, millele järgneb supernoova plahvatus, mis paiskab välja gaasi, mis hiljem langeb tagasi, moodustades uusi tähti. Kui aga galaktikad muutuvad piisavalt massiivseks, hoiab nende gravitatsioon galaktikat koos ja viib selle püsiolekusse, vältides gaasi väljapaiskumist.

Kui see seletus kinnitust leiab, väldiks see kosmoloogia standardmudeli paranduste või kohandamiste vajadust. Leiud heidavad valgust kosmilise koidiku füüsikale ja seavad kahtluse alla varasemad spekulatsioonid varajase universumi kohta. Esitades kindlaid vaatlustõendeid, on JWST oluliselt suurendanud meie arusaamist galaktikate füüsilistest üksikasjadest ning võimaldab meil uuesti üle vaadata ja uurida varajase universumi füüsikat.

