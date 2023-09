Tutvustame Find Starlinki: tööriist Starlinki satelliitide reaalajas jälgimiseks ja vaatamiseks

Kas olete kunagi mõelnud, kas saate oma asukohast märgata Elon Muski Starlinki satelliite? Tänu uuele tööriistale Find Starlink saate nüüd neid satelliite reaalajas jälgida ja vaadata. Kuigi Starlinki kaart on juba mõnda aega olnud avalikkusele kättesaadav, kasutati seda peamiselt teatud piirkondade katvuse kontrollimiseks. Find Starlink astub aga sammu edasi, võimaldades kasutajatel näha satelliitide nähtavust, optimaalseid vaatamisaegu ja nendega seotud heleduse väärtusi nende asukoha või koordinaatide põhjal.

Starlinki satelliitide vaatlemise üks põnevamaid aspekte on nende välimus. Rühmituna moodustavad nad tulede jada, mis tormab üle öötaeva. Erinevalt teistest satelliitidest, mis paistavad üksikute valguspunktidena, loob Starlinki tähtkuju hüpnotiseeriva visuaalse kuva.

Find Starlink tuletab kasutajatele meelde, et kuigi satelliit võib tunduda pea kohal, on nende klastri puudumine üsna tavaline. Need satelliidid liiguvad hämmastava kiirusega 300 miili minutis, mistõttu on nendest märkamata jätmine lihtne isegi siis, kui vaatate õiget aega. Seega, ärge heituge, kui te neid kohe silma ei näe.

Oluline on märkida, et Find Starlink on sõltumatu tööriist ega ole ametlikult seotud SpaceX-i ega Starlinkiga. Selle asemel kasutab see koordinaate, et jälgida nende megatähtkujude radasid, kui nad tiirlevad ümber Maa.

Kui olete huvitatud Elon Muski Starlinki satelliitide imelisusest, proovige Find Starlinki. Sisestage oma asukoht või koordinaadid ja avastage, millal ja kus saate pilgu heita nendele põnevatele taevas voogavatele tuledele.

