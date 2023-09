Teismeline teadlane avastas herilase, kes suudab plastist läbi puurida

Märkimisväärse avastusena avastas teismeline teadlane Matvey Nikelshparg, et parasitoidherilase liigil on võime plastist läbi puurida. Nikelshparg, kellel on kirg parasitoidherilaste uurimise vastu, tegi selle avastuse oma kodulaboris putukatega katsetades.

Kõnealune liik Eupelmus messene on väike herilane, kes tavaliselt muneb teistele putukatele või nende sisse. Need herilased kasutavad munarakk-nimelist elundit, et tungida kivistunud taimekasvudesse, mida nimetatakse sapiks ja mis kaitsevad teiste herilaseliikide vastseid. Kuid Nikelshparg täheldas, et E. messene herilane võis kasutada oma munarakku, et puurida läbi plastist Petri tassi ja muneda anumast väljapoole.

Nikelshparg teatas oma avastustest ajakirjas The Journal of Hymenoptera Research. Ta viis läbi katseid, et uurida, mis juhtuks, kui mitu E. messene herilast asetatakse koos ühe peremeesvastsega Petri tassi. Kui enamik herilasi ründas kohe vastset, siis üks isend otsustas puurida hoopis nõude polüstüreenseina. Seda käitumist täheldati kaheksal 56-st kasvatatud herilasest.

Plastikust läbi puurimine kestis herilastel üle kahe tunni, mille jooksul nad tegid lõuna- või veepause. Teadlased märkisid ka, et herilase puurimisliikumine erines sapidesse puurimisest. Selgus, et herilastel oli plastpindade puhul paindlik puurimiskäitumine.

Nende herilaste võime plastist läbi tungida tekitab intrigeerivaid küsimusi. On ebaselge, kuidas herilased Petri tassi sileda pinna läbi torgavad, eriti kuna plastis ei ole pragusid, mida nad tavaliselt sapides ära kasutavad. Lisaks jääb teadmata, miks teised seotud liigid ei käitu samamoodi.

Sellel avastusel võib olla laiem mõju erinevate putukate, sealhulgas haigusi kandvate sääskede torkevahendite mõistmisele. See võib isegi viia uute kirurgiliste seadmete väljatöötamiseni, mis on inspireeritud herilaste puurimisvõimest.

Allikad:

– The Journal of Hymenoptera Research

– Uroš Cerkvenik, Sloveenia Ljubljana ülikooli bioloog