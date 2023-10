Pando helid: iidse puu suhtluse kuulamine

Hiljuti on tehtud salvestusi, mis võimaldavad meil kuulda helisid, mida tekitab üks Maa kõige ulatuslikumatest ja iidsematest elusorganismidest. Ühest puust moodustunud massiivne mets Pando on tähelepanuväärne taim, mis kuulub värisevate haavaliikide hulka. 47,000 100 varrega, millel kõigil on identne DNA, levib Pando Utahis 12,000 aakril. Hinnanguliselt 6,000 24 aastat vana, kaalub see kolossaalne elusolend XNUMX tonni ja sellel on kuni XNUMX meetri kõrgused puutaolised varred.

Helikunstnik Jeff Rice tegi koostööd Pando sõpradega, et salvestada selle peidetud organismi helid. Asetades hüdrofoni oksa juure õõnsusse ja keermestades selle puu juurteni, avastas Rice nõrga heli, mis tabas isegi äikese ajal vibratsiooni. Kunstnik usub, et vibratsiooni põhjustavad miljonid lehed metsas, mis vibreerivad ja edastavad oma vibratsiooni läbi okste alla maapinnale.

Pando juurestik on omavahel seotud, millest annavad tunnistust tabatud tuksuhääled, kui oksale eemalt koputati. Kui ühised juursüsteemid on haavaliikide puhul tavalised, siis Pando paistab silma oma märkimisväärse suuruse ja vanuse poolest.

Sellel enneolematul võimalusel kuulata Pando helisid on nii kunstiline kui ka teaduslik potentsiaal. Pando sõprade asutaja Lance Oditt näeb potentsiaali kasutada neid usaldusväärseid andmeid teaduslikes uuringutes, et mõista tohutut peidetud hüdrosüsteemi ilma kahju tekitamata.

Jeff Rice rõhutas loodushelide tähtsust keskkonnauuringutes, väites, et need on kohaliku bioloogilise mitmekesisuse rekord ja neid saab kasutada keskkonnamuutuste mõõtmiseks. Kahjuks on Pando praegu langusseisundis inimtegevuse tõttu, nagu elupaikade puhastamine ja röövloomade hävitamine, mis aitavad kontrollida rohusööjate populatsioone. See tekitab muret selle erakordse organismi ja selle toetatava ökosüsteemi tuleviku pärast.

