Gliese 367 b: salapärase päritoluga ülitihe eksoplaneet

Astronoomid on avastanud tähelepanuväärse eksoplaneedi nimega Gliese 367 b, tuntud ka kui Tahay, mis on pälvinud nende tähelepanu oma ainulaadsete omaduste tõttu. Gliese 367 b on klassifitseeritud ultralühiajalise perioodi (USP) planeediks, mis teeb tiiru ümber oma tähe vaid 7.7 tunniga. See on üks ligi 200 muust USP planeedist, mis on seni tuvastatud. Gliese 367 b eristab aga selle uskumatu tihedus, mis on peaaegu kaks korda suurem kui Maa tihedus.

Teadlased usuvad, et nii suure tihedusega Gliese 367 b peab koosnema peaaegu täielikult rauast, kuna selle kivine vahevöö on eemaldatud. Elisa Goffo, hiljutise Gliese 367 b uuringu juhtiv autor, võrdleb seda Maa-sarnase planeediga, millel puudub kivine vahevöö.

Gliese 367 b avastati algselt NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) andmete põhjal. Hilisemad uuringud on parandanud mõõtmisi ja andnud täpsema hinnangu selle massile ja raadiusele. Planeedi mass on nüüdseks määratud 63% Maa massist ja selle raadius on 70% Maa massist.

Üks Gliese 367 b intrigeeriv aspekt on selle päritolu. On väga ebatõenäoline, et planeet tekkis praeguses olekus. Üks võimalus on see, et see on planeedi tuum, mille vahevöö katastroofilise sündmuse või varajase moodustumise ajal teiste protoplaneetidega kokkupõrgete tõttu eemaldati. Teine võimalus on, et Gliese 367 b ümbritses protoplanetaarses kettas, millest see tekkis, rauarikas piirkond.

Goffo ja tema meeskonna läbiviidud uuringud näitasid ka veel kahe planeedi olemasolu Gliese 367 süsteemis: Gliese 367 c ja d. Nende täiendavate planeetide olemasolu toetab arvamust, et USP planeete leidub sageli mitme planeediga süsteemides, mis viitab võimalikele moodustumise stsenaariumidele.

Gliese 367 b kuulub ainulaadsesse eksoplaneetide klassi, mida nimetatakse superelavhõbedateks. Nende planeetide koostis on sarnane Merkuuri omaga, kuid need on suuremad ja tihedamad. Eelkõige Gliese 367 b on seni avastatud kõige tihedam USP planeet, mille massist 91% moodustab raudsüdamik.

Kuigi Gliese 367 b täpne päritolu jääb saladuseks, seavad selle ebatavalised omadused jätkuvalt väljakutseks praegustele planeetide moodustumise mudelitele. Selle põneva eksoplaneedi edasised uuringud ja vaatlused võivad anda väärtuslikku teavet planeetide kujunemise ja arengu kohta ekstreemsetes tingimustes.

