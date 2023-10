Massiivse tähe sünd: tähtede kujunemise saladuste paljastamine

Astrofüüsikud on pikka aega olnud lummatud tähtede moodustumise keerulisest protsessist, mille arenemiseks kulub miljoneid aastaid. Eriti intrigeerivad on tähtede tekkepiirkonnad, millest tekivad massiivsed tähed, kuna need tähed plahvatavad lõpuks supernoovadena ja mängivad galaktikate evolutsioonis olulist rolli. Nende massiivsete tähtede moodustumise jälgimine on aga osutunud keeruliseks nende kauge ja tihedalt asustatud olemuse tõttu.

Teadmiste otsimisel on astronoomid pööranud tähelepanu piirkonnale nimega G35.2-0.7N, mis asub umbes 7,200 valgusaasta kaugusel Aquila tähtkujus. Selle piirkonna üksikasjalikuks uurimiseks on kasutusele võetud mitu teleskoopi, sealhulgas Hubble'i kosmoseteleskoop.

Hubble'i lainurkkaamera 3 hiljutine pilt on pälvinud teadlaste tähelepanu. Pildil on näha B-tüüpi protostaari, mis laseb Maa poole massiivse reaktiivlennuki. Need joad on kollimeeritud, mis tähendab, et nad liiguvad paralleelselt ja ulatuvad suurte vahemaade taha. Reaktiivlennukit ja selle ionisatsiooni uurides loodavad teadlased saada ülevaate noore massiivse tähe olemusest ja selle energeetilisest keskkonnast.

Nende protostellaarsete jugade uurimine on tähtede moodustumise mõistmiseks ülioluline. Kõnealune B-tüüpi täht on endiselt kujunemisjärgus, mida nimetatakse null-vanuse põhijärjestuseks (ZAMS). Jätkates massi kogumist, ajab see üheaegselt osa sellest kosmosesse pihustite võimsa energia kaudu.

Teadlased on teinud edusamme nende väljavoolude taga olevate mehhanismide dešifreerimisel. Kui väiksemaid tähti juhivad peamiselt magnetjõud, siis helendavate B-tüüpi tähtede väljavool on energeetiliselt juhitud, kusjuures magnetväljad mõjutavad siiski aine liikumist. Nende väljavoolude tuvastamine ja tõlgendamine on massiivse tähtede moodustumise rühmituse ja nende Maast kauguse tõttu keeruline.

Massiivsetel tähtedel on suur tähtsus peale nende tulevase plahvatusliku saatuse. Need toimivad nukleosünteesikohtadena, kus kergemad elemendid ühinevad ja moodustavad raskemaid elemente, kujundades universumi koostist. Lisaks juhivad nende energia ja väljavool galaktikate evolutsiooni ja mõjutavad väikese massiga tähtede teket nende läheduses.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Hubble'i kosmoseteleskoobiga jäädvustatud B-tüüpi prototähe G35.2-0.7N pilt tõstab esile mateeria ja energia lummava koosmõju kosmoses. Nende massiivsete tähtede ja nende tekkeprotsesside uurimine aitab lahti harutada tähtede sünni, galaktikate evolutsiooni ja meie universumi põhiliste ehitusplokkide saladusi.

