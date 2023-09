Kosmiline valguse lüliti: Musta auku imetud täht näitab hiilgavaid sähvatusi

Astronoomid on teinud intrigeeriva avastuse tähe kohta, mis asub 500 miljoni valgusaasta kaugusel. See täht nimega Swift J0230 on ligikaudu meie päikese suurune ja seda neelab järk-järgult väike must auk. Selle nähtuse huvitav aspekt on see, et astronoomid täheldasid sündmusega kaasnenud hiilgavaid sähvatusi. Need välgud säravad eredalt seitse kuni kümme päeva ja lakkavad siis äkitselt, meenutades valguse lüliti vilgutamist. Umbes kuu aega hiljem kordab must auk tähega protsessi.

Sel viisil heidetav tähte mass liigitatakse valgeks kääbuseks ja seda protsessi tuntakse loodete katkemise sündmusena. Seni on täheldatud vaid umbes 100 sellist sündmust. Pole harvad juhud, kui sellised mustad augud purustavad tähti osaliselt, kuna uuringud näitavad, et need osalised katkestused võivad olla isegi levinumad kui täielikud. Siiski esines varasemaid osalisi häireid kas iga paari tunni tagant või kord aastas. Swift J0230 avastamine pakub vahepealset stsenaariumi.

Teadlased nimetavad seda leidu "tõuke avastuseks", kuna varasemad vaatlused ei tuvastanud häirivat sündmust. Juunis tehtud esialgsed vaatlused näitasid tähe heleduse kiiret langust neljandal päeval, vähenedes 20 korda vaid 57 kilosekundi (15.8 tunni) jooksul. Seejärel muutus tähte raske jälgida. Teadlased usuvad, et Swift J0230 asub galaktika keskpunkti lähedal, kus tavaliselt leidub musti auke, mis langeb kokku 2020. aastal avastatud II tüüpi supernoova asukohaga. Siiski peetakse ebatõenäoliseks, et tegemist on täheplahvatusega.

Must auk, mis tarbib Swift J0230, asub väikeses galaktikas nimega 2MASX J02301709+2836050 ja selle mass on ligikaudu 10,000 100,000–XNUMX XNUMX korda suurem kui päikese mass. See uuring tähistab esimest tähelepanekut, kuidas meie päikese suurune täht on purustatud musta augu poolt. Teadlaste eesmärk on mõista, miks see täht on ainult osaliselt häiritud, kuna praegune arusaam häirivatest sündmustest viitab sellele, et tähe lähedus mustale augule määrab selle purustamise ulatuse. Tähe tihedus näib samuti olevat oluline tegur.

Allikad:

– Ajakirjas Nature Astronomy avaldatud artikkel: (allikas artikkel)