Astroforge valmistub esimeseks kaubanduslikuks süvakosmosemissiooniks

Californias asuv ettevõte Astroforge teeb märkimisväärseid edusamme oma missioonil väärismetallide kaevandamisel kosmoses. Ettevõte kavatseb järgmisel aastal SpaceXi Artemise programmi raames oma kosmoselaeva Brokkr-2 raketile saata. See on esimene kord, kui eraettevõte saadab missiooni süvakosmosesse.

Kosmose kaevandamise ajendiks on kasvav vajadus metallide järele, kuna maailm nihkub fossiilkütustelt taastuvenergia poole. Maa ressursid on piiratud ning traditsioonilistes kohtades kaevandamisega kaasnevad majanduslikud ja keskkonnakulud. Paljud meie päikesesüsteemi asteroidid sisaldavad aga hulgaliselt metalle, nagu koobalt, nikkel ja plaatinarühma metallid, mis on tulevikutööstuse jaoks üliolulised. Lisaks on nendes asteroidides metallide kontsentratsioon kõrgem kui Maal, mis tähendab, et rohkemate metallide tootmiseks tuleb kaevandada vähem materjali.

Astroforge'i eesmärk on sellele turule pääseda, turustades edukalt kosmose kaevandamist. Kui teised ettevõtted on varem kosmose kaevandamist proovinud, usub Astroforge, et praegune maastik on soodsam tänu vähenenud kulude ja kosmoseettevõtete õitsvast ökosüsteemist pärit valmiskomponentide kättesaadavusele. Astroforge'i Brokkr-2 missiooni kogumaksumus on hinnanguliselt alla 10 miljoni dollari.

Astroforge'i asutajatel Matt Gialichil ja Jose Acainil on mõlemad kosmoseinseneride taustad ning neil on kogemusi SpaceX-is ja teistes lennundusettevõtetes. Nad mõistsid kosmosemissioonide potentsiaali, kuid neid heidutavad süvakosmoseprojektide kallal töötamisega seotud bürokraatlikud väljakutsed. Selle asemel otsustasid nad käivitada Astroforge'i, et kasutada ära kosmosetehnoloogia edusamme ja madalamaid stardikulusid.

Oma esimese süvakosmose missiooni jaoks on Astroforge võtnud sihikule M-tüüpi asteroidi, mis arvatavasti sisaldab suuremat kontsentratsiooni metalle kui Maa. Kuigi esialgne missioon hõlmab andmete kogumiseks ja uurimiseks asteroidist möödalendu, loodab Astroforge seda teavet tulevaste kaevandustööde jaoks kasutada.

Astroforge'i edusammud oma kosmoseaparaadi arendamisel ja rakettide tulistamise edukal katsetamisel näitavad tema valmisolekut kaubanduslikuks süvakosmose missiooniks. Seoses kasvava nõudlusega metallide järele ja kosmoseressursside potentsiaaliga nende vajaduste rahuldamiseks on Astroforge valmis avaldama kaevandustööstuses märkimisväärset mõju.

Allikas: Forbes