Teadlased viivad läbi põimumise abil vastupidise ajavoolu kvantsimulatsiooni

Cambridge'i ülikooli teadlased on kvantmehaanika vallas teinud intrigeeriva avastuse. Kvantpõimudega manipuleerides suutsid nad simuleerida, mis võiks juhtuda, kui aja voog oleks vastupidine. David Arvidsson-Shukuri juhtimisel Hitachi Cambridge'i laborist ühendas meeskond oma teooria kvantmetroloogiaga, valdkonnaga, mis kasutab kvantteooriat ülitundlike mõõtmiste tegemiseks. Katse hõlmas kahe osakese segamist, millest ühega manipuleeriti teise osakese varasema oleku muutmiseks, muutes seega katse tulemust.

Põimumine viitab sellele, kui osakeste rühmal on identsed kvantolekud isegi pärast suurte vahemaade eraldamist. See nähtus on aluseks kvantarvutamisele, kus keeruliste arvutuste tegemiseks kasutatakse takerdunud osakesi. Kui ajas tagasi liikuvate osakeste kontseptsioon on olnud arutelu objektiks, heidab Cambridge'i meeskonna lähenemine võimalustele uut valgust.

Meeskonna simulatsioon näitas, et teoreetiliselt on võimalik varasemaid toiminguid tagasiulatuvalt muuta kvantpõimumise manipuleerimise abil. Näiteks illustreerisid nad seda, kuidas keegi võis teisel päeval teisele inimesele kingituse saata, teadmata tema soovinimekirja kuni teise päevani, kuid siiski õnnestub saadud info põhjal esimesel päeval saadetut muuta. See uuendus avab potentsiaalseid rakendusi kvantarvutustes ja muudes tehnoloogiates.

Katse näitas, et täheldatud efekti ebaõnnestumise tõenäosus oli 75%, mis tähendab, et soovitud tulemus saavutati ainult ühel katsel neljast. Selle leevendamiseks soovitasid teadlased saata palju takerdunud footoneid ja kasutada korrigeerimata footonite eemaldamiseks filtrit, tagades, et mõned kannavad lõpuks värskendatud teavet. Kuigi meeskond selgitab, et nende töö ei võimalda traditsioonilist ajarännakut, kujutab see endast olulist uurimist kvantmehaanika aluste kohta ja vahendit mineviku vigade parandamiseks parema tuleviku nimel.

Uuringut toetasid erinevad sihtasutused ja organisatsioonid, sealhulgas Rootsi-Ameerika Fond, Lars Hierta Memorial Foundation, Girtoni kolledž ning Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Allikas: Cambridge University, Physical Review Letters