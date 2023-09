Teadlased avastavad, kuidas mereroomajatel kiiresti pikad kaelad arenesid

By

Teadlased on avastanud, kuidas teatud mereroomajad eelajaloolisel ajastul arendasid kiires tempos pika kaela. Uurides mereroomaja nimega Chusaurus xangensis fossiile, leidsid Hiina ja Ühendkuningriigi teadlased, et need varajased roomajad lisasid oma selgroole uued selgroolülid, mis võimaldasid nende kaela pikenemist.

Algselt polnud teadlased oma suhteliselt lühikese kaela tõttu kindlad, kas C. xiangensis on pachypleurosaurus. Täiendav analüüs kinnitas aga selle klassifikatsiooni. Pikkade kaelade arengu paremaks mõistmiseks võrdlesid teadlased eosauropterygianide fossiile – rühma, kuhu kuuluvad pachypleurosaurused – triiase ajastu erinevatest perioodidest.

Uuring näitas, et nende roomajate torso pikkuse ja kaela pikkuse suhe suurenes ligikaudu 40 miljoni aasta jooksul 90%-lt 5%-le. Pärast seda perioodi nende kaela kasvutempo aeglustus, mis viitab sellele, et nad olid saavutanud oma elustiili jaoks optimaalse pikkuse.

Varastel pika kaelaga roomajatel oli nende hilisemate sugulastega võrreldes vähem selgroogu. Kui Chusaurusel oli 17 selgroolüli, siis hilisematel pachypleurosaurustel 25. Mõnel hiliskriidiajastu plesiosaurusel oli selgroolülisid veelgi rohkem, Elasmosaurusel oli 72 selgroolüli.

Teadlased oletavad, et need piklikud kaelad võimaldasid roomajatel oma saaki, nagu krevetid ja väikesed kalad, tõhusalt kinni püüda. Võime kiiresti ujuv saakloom kiiresti kinni püüda oli tõenäoliselt nende ellujäämise seisukohalt kasulik. See evolutsiooniline kohanemine oli tõenäoliselt ajendatud massilisest väljasuremisest, mida tuntakse suure suremisena ja mis toimus enne triiase perioodi. Mereroomajate kiire areng taastumisperioodil tõstab esile nende vastupidavuse ja kohanemisvõime katastroofiliste sündmustega silmitsi seistes.

Kokkuvõtteks võib öelda, et avastus, kuidas mereroomajatel pikad kaelad kujunesid, annab olulise ülevaate nende iidsete olendite evolutsiooniloost ja heidab valgust nende ellujäämisstrateegiatele muutuvas maailmas.

Allikad:

– Uuring avaldati ajakirjas BMC Ecology and Evolution, 31. august 2021