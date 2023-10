Asteroidid: potentsiaalne oht Maale

NASA avaldas 16. oktoobril visuaalselt ahvatleva infograafika, mis tõstab esile murettekitava probleemi, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed. Praegune ülesanne, mida nimetatakse "Planeedikaitseks", hõlmab NASA silma peal hoidmist asteroididel, mis võivad potentsiaalselt Maaga kokku põrkuda, põhjustades laialdast laastamistööd, mis sarnaneb dinosauruste saatusega. Nende asteroidide tuvastamine on aga keeruline protsess, kuna need ei kiirga valgust.

Õnneks on sellel missioonil abiks olnud uued spetsiaalselt asteroidide jahtimiseks loodud teleskoobid. 2023. aasta augusti seisuga on teada juba 32,000 405 Maa-lähedast asteroidi. Nende asteroidide asukoha kindlakstegemiseks ja jälgimiseks tehtud jõupingutused on olnud kiiduväärt, nii amatöör- kui ka elukutseliste astronoomide poolt üle XNUMX miljoni vaatluse on esitatud NASA planeedikaitse strateegia kesksele keskusele, mis on Minor Planet Center.

Infograafikul toodud statistika paljastab paraku häiriva reaalsuse. 32,000 10,000 teadaolevast Maa-lähedasest asteroidist on enam kui 140 2013 läbimõõduga üle 20 meetri. Kui üks neist peaks Maaga kokku põrkama, võib see potentsiaalselt hävitada terve linna. Võrdluseks, XNUMX. aastal Venemaal kahju tekitanud Tšeljabinski meteoor oli hinnanguliselt kõige rohkem XNUMX meetrit.

Infograafikus rõhutatakse ka seda, et hinnanguliselt 14,000 140 50 meetri laiusest asteroidist, mida veel avastatakse, võib üks neist olla Maaga kokkupõrkekursil. Lisaks on veel avastamata umbes 1 asteroidi läbimõõduga XNUMX km. Sellise suurusega asteroidi kokkupõrkel võib olla tsivilisatsioonile katastroofiline tagajärg.

Planeedikaitse vastutus ei lange mitte ainult NASA-le, vaid ka organisatsioonide kollektiivile. Infograafika tuletab meelde, et inimkonna ohutuse tagamiseks on veel tööd teha. Isegi lihtne teabe edastamine infograafika kaudu võib innustada inimesi ühinema asteroidide jahtimisega, aidates kaasa planeedikaitse jõupingutustele.

Allikad:

– NASA – Maalähedased asteroidid seisuga 31. august 2023

– TÜ – Siit saate teada, kuidas NASA kavatseb Maad asteroidide ja komeetide eest kaitsta

– TÜ – NASA muudab asteroidide kaitse prioriteediks, viies oma NEO geodeedi missiooni arendusfaasi

– TÜ – Kas planeedikaitse peaks võtma keskpunkti?