Seal on tuhandeid potentsiaalselt ohtlikke asteroide, mis võivad linnu hävitada

NASA planeedikaitseosakond vastutab asteroidide tuvastamise ja jälgimise eest, mis võivad potentsiaalselt Maaga kokku põrkuda ja põhjustada ulatuslikku hävingut. Kuigi ülesanne võib tunduda lihtne, on see tegelikult üsna keeruline. Asteroidid ei kiirga valgust, seega tuvastatakse need tavaliselt siis, kui päikesevalgus peegeldub nende pinnalt ja jäädvustatakse öist taevast vaatlevate teleskoopide abil. Viimasel ajal on suurenenud spetsiaalselt asteroidide jahtimiseks mõeldud teleskoopide arv.

2023. aasta oktoobris avaldatud NASA infograafiku kohaselt on praegu teada 32,000 405 Maa-lähedast asteroidi. Püüdlused nende asteroidide tuvastamiseks ja jälgimiseks on olnud märkimisväärsed – nii amatöör- kui ka professionaalsed astronoomid on NASA planeedikaitsestrateegia kesksele keskusele Väikeplaneedi keskusele esitanud üle XNUMX miljoni vaatluse.

Infograafikust selgub aga häiriv statistika. 32,000 10,000 Maa-lähedasest asteroidist on enam kui 140 2013 läbimõõt üle 20 meetri. Kui üks neist asteroididest peaks Maad tabama, oleks see võimeline hävitama terve linna. Selle perspektiivi silmas pidades hinnati XNUMX. aastal Venemaal Tšeljabinski rajooni tabanud asteroidi läbimõõduks XNUMX meetrit ning see põhjustas olulisi kahjustusi ja vigastusi.

Veelgi murettekitavam on see, et NASA eksperdid usuvad, et oleme leidnud vaid vähem kui pooled potentsiaalselt ohtlikest 140 meetri laiustest asteroididest. Nende hinnangul on neid asteroide veel avastamata rohkem kui 14,000 50. Lisaks on umbes 1 asteroidi, mille läbimõõt on XNUMX kilomeeter, mida pole leitud. Sellise suurusega asteroidi kokkupõrkel võivad olla katastroofilised tagajärjed, mis ulatuvad kaugemale kui ühe linna hävitamine.

Planeedikaitsekogukond, kuhu kuuluvad organisatsioonid väljaspool NASA, seisab silmitsi heidutava ülesandega inimkonna ohutuse tagamisel. Iga pingutus, ükskõik kui väike, mängib selles missioonis üliolulist rolli. Põnev infograafik tuletab meelde jätkuvate jõupingutuste tähtsust potentsiaalselt ohtlike asteroidide tuvastamiseks ja jälgimiseks.