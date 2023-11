Pilguheit Linnutee tuumale: Webbi teleskoop paljastab tähelepanuväärsed omadused

Läbimurdelise missiooni käigus on James Webbi kosmoseteleskoop pööranud pilgu meie oma Linnutee galaktika tuuma poole, jäädvustades hämmastavaid pilte, mis paljastavad enneolematuid üksikasju äärmuslikest taevasündmustest ja elavatest tähtedest. Erinevalt oma eelkäijast, peamiselt nähtavat valgust vaatlevast Hubble'i teleskoobist, kasutab Webb infrapunavalgust, võimaldades sellel tungida läbi tihedate kosmiliste pilvede ja pakkuda meile seninägematuid kosmilisi kujutisi.

Virginia ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane Samuel Crowe juhtis pildiprojekti ja imestas Webbi pakutava uskumatu eraldusvõime ja tundlikkuse taseme üle. "Selle piirkonna kohta pole kunagi olnud infrapunaandmeid Webbi eraldusvõime ja tundlikkusega, seega näeme siin palju funktsioone esimest korda," ütles Crowe. Teleskoobi võimalused annavad ainulaadse võimaluse uurida tähtede teket sellistes keskkondades, muutes meie arusaama kosmosest pöördeliseks.

Selle ettevõtmise fookuskoht on Ambur C (Sgr C), piirkond, mis on tuntud intensiivse tähtede tekke poolest, mis asub Maast umbes 25,000 XNUMX valgusaasta kaugusel. Webbi lähiinfrapunakaamera (NIRCam) instrumendiga jäädvustatud pilt näitab mitmeid tähelepanuväärseid omadusi:

1. Pool miljonit tähte: hinnanguliselt umbes 500,000 XNUMX tähte, mis säravad eredalt Ambur C piirkonnas, koos tundmatute tunnustega, mis nõuavad edasist uurimist.

2. Prototähtede kogum: kujutise vasakus keskel on näha silmapaistvat roosat amorfset struktuuri. See esindab prototähtede rühma - tekkivaid tähti, mis on kujunemisprotsessis. Selles klastris asub massiivne prototäht, mis on üle 30 korra suurem kui meie Päike. Pilve tihedus, millest need prototähed väljuvad, ei lase selle taga asuvate tähtede valgusel teleskoobini jõuda, luues illusiooni vähem rahvarohkest piirkonnast, kuigi tegelikult on see pildil üks tihedamalt pakitud alasid.

3. Suur kaootilise gaasi piirkond: umbes 25 valgusaasta pikkune ekspansiivne tsüaanpiirkond sisaldab vesinikgaasi, millel on nõelalaadsed struktuurid, millel puudub ühtlane orientatsioon. NASA uurib praegu, mis vallandas selle tohutu gaasipilve moodustumise.

Linnutee galaktika tuum peidab endas üht tähelepanuväärset elementi, mida piltidel ei ole näha – ülimassiivset musta auku, mida tuntakse kui Sagittarius A*. Kuigi Webbi teleskoop pakub võrratuid vaateid kosmosesse, on oluline meeles pidada, et selle peamine eesmärk on heita valgust varasele universumile ja lahti harutada selle saladused.

James Webbi kosmoseteleskoobi uskumatud võimalused on NASA, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ja Kanada Kosmoseagentuuri vahelise ulatusliku teadusliku koostöö tulemus. Selle ülitundlik peegel, mis ulatub üle 21 jala, ületab Hubble'i kosmoseteleskoobi oma üle kahe ja poole korra. Lisaks võimaldavad Webbi infrapunavõimed jälgida objekte ja nähtusi, mis olid varem vaate eest varjatud.

Webbi saabumisega oleme uue uurimisajastu äärel, mitte ainult ei paljasta varajase universumi saladusi, vaid heidame pilgu ka meie enda galaktika eksoplaneetidele. Teleskoobi täiustatud spektrograafi seadmed võivad lahti harutada kaugete eksoplaneetide keemilise koostise, avades potentsiaalselt atmosfääri ja aidates otsida elumärke. Samal ajal kui Webbi teleskoop jätkab universumi saladuste paljastamist, ootavad teadlased põnevusega meie ees peituvaid lõputuid võimalusi.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on James Webbi kosmoseteleskoop?

James Webbi kosmoseteleskoop on NASA, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ja Kanada Kosmoseagentuuri koostöö. See on tipptasemel kosmoseobservatoorium, mis on loodud kosmose, sealhulgas varase universumi ja meie galaktika eksoplaneetide uurimiseks.

2. Mille poolest Webb erineb Hubble'i teleskoobist?

Webb vaatleb peamiselt infrapunaspektris, võimaldades tal näha läbi tihedate kosmiliste pilvede, millest nähtav valgus läbi ei pääse. Seevastu Hubble'i teleskoop vaatleb peamiselt nähtavat valgust.

3. Milliseid omadusi haaras Webb Linnutee tuumas?

Webbi kujutised Sagittarius C piirkonnast näitavad prototähtede kogumit, tohutut kaootilise gaasi piirkonda ja umbes pool miljonit tähte enneolematu detailsusega.

4. Mis tähtsus on Webbi peegli suurusel?

Webbi peegel on üle 21 jala laiune, muutes selle Hubble'i teleskoobi peeglist enam kui kaks ja pool korda suuremaks. See suurem suurus võimaldab Webbil püüda rohkem valgust, võimaldades tal vaadelda kaugemaid ja iidsemaid objekte universumis.

5. Kuidas hakkab Webb eksoplaneete uurima?

Webbil on spetsiaalsed spektrograafid, mis suudavad analüüsida kaugete eksoplaneetide atmosfääre, andes ülevaate nende tulnukate maailmade keemilisest koostisest. See teave aitab teadlastel otsida elamiskõlblikku keskkonda ja potentsiaalseid elumärke.

