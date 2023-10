Vera C. Rubini vaatluskeskus avastab uue algoritmiga asteroide

2025. aastal tegevust alustav Vera C. Rubini observatoorium on näidanud oma asteroidide tuvastamise võimet juba enne ametlikku käivitamist. Washingtoni ülikooli teadlased töötasid välja uue algoritmi nimega HelioLinc3D, mis on vaid mõne pildi põhjal edukalt tuvastanud Maa-lähedase asteroidi. Algoritm teostab mitme öö linkimist, kombineerides mitme öö andmeid, et leida tõelisi objekte, kasutades vähem vaatlusi kui praegused tööriistad.

Rubini vaatluskeskuse eesmärk on kahekordistada teadaolevate asteroidide ja potentsiaalselt ohtlike asteroidide (PHA) arvu esimeste tegevuskuude jooksul. PHA-d on asteroidid, mille orbiidid on Maa orbiidile piisavalt lähedal, et nad võivad meie planeediga kokku põrgata. Oma suure Simonyi uuringuteleskoobi ja maailma suurima kalasilma objektiiviga teeb vaatluskeskus iga kolme päeva tagant digitaalseid taevast pilte, genereerides umbes 20 terabaiti andmemahtu öö kohta.

Helionc3D testimisel kasutati Hawaii ülikooli läbi viidud ATLAS-uuringu andmeid. Selle testi käigus tuvastas algoritm edukalt PHA nimega 2022 SF289, mida ATLAS oli jälginud, kuid mida ei tuvastatud traditsiooniliste meetoditega uue objektina. Algoritm tuvastab muutused taevas, lahutades järjestikused pildid ja tuvastades erinevused. Seejärel mõõdab see nende erinevuste heledust ja asukohta.

Lisaks PHA-de tuvastamisele peaks Vera C. Rubini observatoorium tegema mitmeid teisi päikesesüsteemi avastusi, sealhulgas Kuiperi vöö objekte ja potentsiaalselt suuremaid tähtedevahelisi objekte. Observatoorium muudab astronoomia valdkonna revolutsiooniliseks, kogudes enneolematul hulgal andmeid ja pakkudes teadlastele väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi ja kaugemagi kohta.

