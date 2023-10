Uuring näitab, et gaasihiiglased on varasemast arvatust levinumad

Hiljuti ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring viitab sellele, et gaasihiiglased, nagu Jupiter, võivad olla arvatust levinumad, eriti tähesüsteemide vaiksemates piirkondades. Traditsiooniline arusaam tähesüsteemidest seisnes selles, et need koosnesid tähe lähedal asuvatest kivistest planeetidest ja kaugemal asuvatest gaasihiiglastest. Kuid hiljutised avastused "kuumade Jupiterite" kohta, mis on oma tähtede lähedal tiirlevad gaasihiiglased, on selle oletuse vaidlustanud.

Raffaele Gratteni ja tema kolleegide Itaalia riiklikust astrofüüsikainstituudist läbi viidud uuring keskendus Beta Pictoris Moving Groupile, väikesele tähtede rühmale, mis asub umbes 115 valgusaasta kaugusel. Nad analüüsisid selles rühmas 30 tähe massi ja liikumist ning leidsid, et umbes 20 neist võiksid potentsiaalselt toetada Jupiteriga sarnase suurusega gaasihiiglasi oma tähesüsteemide välispiirkondades.

See leid on märkimisväärne, kuna varasemad uuringud on näidanud, et gaasihiiglased on tähesüsteemides suhteliselt haruldased, vähem kui igal viiendal Päikeselaadsel tähel on oma Jupiteri versioon. Teadlased usuvad, et peamine erinevus seisneb Beta Pictoris Moving Groupi keskkonnas, mis on teiste tähtede tekkepiirkondadega võrreldes hõredam ja vähem asustatud. Nendes vaiksetes ja laialivalguvates linnaosades on gaasihiiglastel suurem võimalus tekkida ja ellu jääda.

Gaasihiiglased, nagu Jupiter, sünnivad tähesüsteemide külmades välispiirkondades, kus lenduvad elemendid võivad kondenseeruda jääks ja gaasiks. Nende planeetide teket ja stabiilsust võivad aga häirida gravitatsioonilised vastasmõjud teiste mööduvate hiidplaneetide või tähtedega. Tihedalt asustatud tähepiirkondades võib rohkemate tähtede olemasolu ja nendevaheline väiksem vahemaa gaasihiiglastel raskendada oma positsiooni teket ja säilitamist.

Kuigi astrofüüsikud vaidlevad meie Päikese sünnikoha üle, viitab see uuring sellele, et on ebatõenäoline, et meie päikesesüsteem tekkis tihedalt asustatud tähtede lasteaiast. Uuringud näitavad, et meie Päike võis pärineda vaiksemast piirkonnast, kus on vaid mõned hajutatud noored tähed. Tähesüsteemide moodustumise paremaks mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid tihedamates tähetekkepiirkondades.

Praegu ümber Päikese tiirleva ESA Gaia observatooriumi kogutud andmed võivad selle intrigeeriva küsimuse kohta täiendavaid teadmisi pakkuda.

Allikad: Nature Communications, Inverse