Teadlased avastavad, et kosmiliste struktuuride kasv on prognoositust aeglasem

Michigani ülikooli teadlased on leidnud, et suured kosmilised struktuurid, nagu galaktikaparved, kasvavad aeglasemalt, kui Einsteini üldrelatiivsusteoorias ennustas. Samuti on nad avastanud, et kosmilise struktuuri kasvu pärssimine on tumeenergiast põhjustatud universumi paisumise kiirenemise tõttu veelgi olulisem kui teooria ennustab.

Galaktikate jaotus universumis ei ole juhuslik; selle asemel kipuvad nad kokku koonduma. Need parved tekkisid varajases universumis väikeste mateeriatükkidena ja kasvasid järk-järgult galaktikateks, seejärel galaktikaparvedeks ja filamentideks. Nende kosmiliste struktuuride kasvu mõjutavad gravitatsiooniline vastastikmõju ja kokkutõmbumine nende enda gravitatsiooni mõjul.

Tume energia, mis on universumi salapärane komponent, kiirendab universumi paisumist, kuid avaldab vastupidist mõju suurte struktuuride kasvule. See summutab häireid ja aeglustab struktuuride kasvu. Kosmiliste struktuuride rühmitamist ja kasvu uurides saavad teadlased aimu gravitatsiooni ja tumeenergia olemusest.

Struktuuride kasvu uurimiseks kasutasid teadlased erinevaid kosmoloogilisi sonde. Nad analüüsisid kosmilise mikrolaine tausta, mis annab teavet aine leviku kohta varases universumis. Samuti uurisid nad galaktikate kujude nõrka gravitatsiooniläätse, et dekodeerida aine jaotust meie ja kosmilise mikrolaine tausta vahel.

Lisaks uurisid teadlased galaktikate liikumist kohalikus universumis, et jälgida struktuuride kasvu hilisemasse aega. Nende täheldatud kasvumäärade erinevus muutub praegusele päevale lähenedes silmatorkavamaks.

Need leiud võivad potentsiaalselt käsitleda "S8 pinget" kosmoloogias, mis tekib siis, kui kaks erinevat meetodit annavad struktuuride kasvu kirjeldava parameetri ebajärjekindlad väärtused. Teadlaste avastus kasvu hilise mahasurumise kohta võib viia need kaks väärtust kokku.

Meeskonna eesmärk on veelgi tugevdada selle kasvu pärssimise statistilisi tõendeid ja saada sügavam arusaam nende leidude tagajärgedest. See on põnev võimalus avastada uut füüsikat või avastada võimalikke süstemaatilisi vigu praegustes mudelites, et paremini selgitada kosmiliste struktuuride arengut.