Varjatud universum: saladuste paljastamine väljaspool vältimistsooni

Meie arusaama kosmosest piirab olemuselt tõsiasi, et me elame galaktikas, mis kubiseb tähtedevahelisest gaasist ja tolmust. Kusagil pole see rohkem väljendunud kui Linnutee keskosas, mida nimetatakse tabavalt vältimistsooniks, kus paks tolmuloor takistab meie nägemust galaktilistest objektidest. Hiljutised edusammud vaatlustehnikate vallas hakkavad aga seda kosmilist udusust läbistama, pakkudes pilguheite sellesse, mis on peidus.

Kuigi välditavas tsoonis lämmatab nähtavat valgust tihe tolm, on teadlased pöördunud infrapuna- ja raadiovalguse poole, mis võivad selle barjääri läbida. Hiljutine uuring, mis kasutas taevauuringuid ja avalikke andmeid, uuris piirkonda, paljastades galaktikad, mis olid seni avastamisest kõrvale hoidnud.

Uuring keskendus lähi-infrapuna-avalikkuse küsitlusele, mida tuntakse VISTA muutujatena Vía Lácteas (VVV), kasutades Tšiilis Paranalis asuvat VISTA teleskoopi. Kuigi see uuring oli peamiselt mõeldud kerakujuliste ja avatud parvede uurimiseks, kogus see uuring juhuslikult andmeid välditava tsooni galaktikate kohta. Nende galaktikate tuvastamiseks sõelusid teadlased andmeid, otsides tüüpilise galaktilise spektriga laiendatud objekte.

Võrreldes oma leide 2MASSi laiendatud allikakataloogiga, kinnitas meeskond 182 galaktikat VVV uuringupiirkonnas. Vaatamata suhteliselt väikesele arvule näitasid VVV uuringuga saadud kujutised palju suuremat detailsust kui 2MASS-i uuringust saadud pildid. Tähelepanuväärselt suutis see uuring kinnitada 75% piirkonna teadaolevatest galaktikatest, mis tähistab olulist sammu edasi meie peidetud galaktiliste maastike uurimisel.

Selle murrangulise tööga hüppelauana kavatseb meeskond oma uurimist laiendada, kasutades VVV eXtended Survey andmeid. Eeldatakse, et see laienemine annab ülevaate tuhandetest vältimistsoonis varitsevatest täiendavatest galaktikatest. Kunagisest välditavast piirkonnast on saanud kütkestav piir, mis pakub ahvatlevaid avastusi ja võimalust lahti harutada universumi varjatud osaga suletud saladusi.

FAQ

K: Mis on vältimise tsoon?

V: Välditav tsoon viitab Linnutee tihedalt tolmuga täidetud keskpiirkonnale, mis takistab galaktiliste objektide vaatlust.

K: Kuidas saavad teadlased vältimistsooni seatud piirangutest üle?

V: Kasutades infrapuna- ja raadiovalgust, saavad teadlased tungida läbi tolmubarjääri ja püüda galaktikate kohta varem peidetud andmeid.

K: Millist küsitlust uuringus kasutati?

V: Uuring keskendus VISTA muutujate Vía Láctea (VVV) uuringule, milles kasutati Tšiilis Paranalis asuvat VISTA teleskoopi.

K: Kuidas teadlased tuvastasid vältimistsoonis olevad galaktikad?

V: Teadlased valisid välja laiendatud objekte tüüpilise galaktilise spektriga ja viitasid oma leidudele 2MASS Extended Source Catalogue'iga.

K: Millised on vältimistsooni õppimise tulevikuplaanid?

V: Meeskond kavatseb laiendada oma uurimist VVV eXtended Survey abil, oodates tuhandete peidetud galaktikate avastamist.