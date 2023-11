Vältimise tsoon: varjatud universumi avamine

By

Meie teadmisi tohutust universumist on alati piiranud asjaolu, et asume Linnutee galaktikas, ümbritsetuna tähtedevahelisest gaasist ja tolmust. See tolm esitab meie vaatlustele olulise väljakutse, eriti meie galaktika keskosas, mida tuntakse vältimisvööndina. Teadlased on seda piirkonda juba pikka aega nimetanud, kuna tihedad tolmupilved takistavad nähtavat valgust, muutes galaktiliste objektide jälgimise keeruliseks. Kuid tehnoloogia hiljutised edusammud võimaldavad meil tungida sellest kosmilisest barjäärist ja uurida kaugemale.

Kasutades infrapuna- ja raadiovalgust, mis võivad tungida vältimise tsooni, on teadlased teinud murrangulisi avastusi. Uues arXivi eelprintserveris avaldatud uuringus on kasutatud Vía Láctea (VVV) uuringu VISTA muutujate andmeid, et otsida selles keerulises piirkonnas galaktikaid. Tšiilis Paranalis asuva VISTA teleskoobi poolt läbi viidud VVV uuring keskendus peamiselt kera- ja avatud parvede uurimisele, kuid kogus ka andmeid galaktikate kohta.

Galaktikate tuvastamiseks kasutas meeskond meetodit, mis hõlmas laiendatud objektide valimist VVV andmetes ja nende filtreerimist nende galaktilise spektri alusel. See lähenemine, kuigi piirav, võimaldas neil kinnitada 182 galaktika olemasolu 271 kandidaadist, võrreldes 1.5MASSi laiendatud allikate kataloogis loetletud 2 miljoni objektiga.

Need leiud kujutavad endast olulist sammu vältimistsooni peidetud saladuste lahtiharutamisel. Meeskond kavatseb oma uurimistööd jätkata, lisades VVV eXtended Survey andmeid, mis võivad paljastada tuhandeid galaktikaid. Iga avastusega meie arusaam universumist laieneb, heidates valgust kosmose varem varjatud osale.

FAQ:

K: Mis on vältimise tsoon?

V: Vältimise tsoon viitab Linnutee galaktika keskosale, mis on tihedalt täidetud tähtedevahelise gaasi ja tolmuga. See tolm varjab nähtavat valgust, muutes ekstragalaktiliste objektide vaatlemise keeruliseks.

K: Kuidas teadlased vältimistsooni uurivad?

V: Teadlased kasutavad selle piirkonna uurimiseks ning galaktikate ja muude taevaobjektide vaatlemiseks infrapuna- ja raadiovalgust, mis võib tungida välditava tsooni tolmust läbi.

K: Mis on VVV uuring?

V: VISTA muutujate Vía Láctea (VVV) uuring on projekt, mille viis läbi Tšiilis Paranalis asuv VISTA teleskoop. See keskendub peamiselt kerasparvede ja avatud parvede uurimisele, kuid kogub ka väärtuslikke andmeid vältimisvööndis asuvate galaktikate kohta.

K: Millised on vältimistsooni õppimise tulevikuplaanid?

V: Uurimisrühma eesmärk on oma uuringut laiendada, lisades VVV eXtended Survey andmed, mis võimaldab uurida vältimistsoonis tuhandeid galaktikaid.