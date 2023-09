Kolme keha probleemile leiti uued lahendused

Rahvusvaheline matemaatikute meeskond on hiljuti teinud füüsika ja matemaatika valdkonnas märkimisväärse avastuse. Nad väidavad, et on leidnud 12,000 XNUMX uut lahendust hämmastavale kolme keha probleemile, mida on sajandeid uuritud.

Kolme keha probleem hõlmab kolme objekti stabiilse orbiidi arvutamist, mis mõjutavad üksteist gravitatsiooniga. See on keeruline mõistatus, mis on teadlasi ja matemaatikuid aastaid huvitanud. Uuringu juhtiv autor Ivan Hristov on neid äsja avastatud orbiite kirjeldanud kui "väga ilusat ruumilist ja ajalist struktuuri".

Superarvuti abil suutis meeskond need uued orbiidid tuvastada. Siiski usub Hristov, et tehnoloogia arenguga võiks leida veelgi rohkem lahendusi. Kolmekehalised süsteemid on universumis üsna tavalised, paljudes tähesüsteemides tiirleb üksteise ümber mitu planeeti või tähte. Seetõttu on nende süsteemide dünaamika mõistmisel väärtuslik mõju kosmost uurivatele astronoomidele.

Oluline on märkida, et kuigi need vastleitud orbiidid on märkimisväärsed, tuleb nende stabiilsus veel kindlaks määrata. Et orbiiti saaks pidada stabiilseks, peab see suutma aja jooksul korduvalt esineda, lagunemata. Tõelistel tähesüsteemidel võivad olla jõud, mis võivad häirida nende orbiitide teoreetilist stabiilsust.

Louisiana osariigi ülikooli astronoom Juhan Frank viitab, et uued lahendused ei pruugi tegelikult looduses realiseeruda. Ta selgitab, et pärast esialgset keerulist orbitaalset vastasmõju lagunevad kolmekehalised süsteemid sageli kahendsüsteemiks ja põgenevaks kolmandaks kehaks.

Hoolimata nende potentsiaalsest stabiilsuse puudumisest loodusmaailmas pakuvad need äsja avastatud lahendused tohutut teoreetilise huvi. Matemaatikud on järjekindlalt lummatud kolme keha probleemi keerukusest ja füüsikaseaduste piires eksisteerivate võimalike lahenduste rohkusest.

