NASA ülehelikiirusega lennuk X-59: sillutab teed kiiremaks lennureisiks

NASA murranguline ülehelikiirusega lennuk X-59, mida sageli nimetatakse "Concorde'i pojaks", teeb oma avalennu suunas märkimisväärseid edusamme. Kosmoseagentuur teatas hiljuti, et lennuk viidi Californias Palmdale'is asuva Lockheed Martin Skunk Worksi tehase värvikuuri, mis tähistab arendusprotsessi olulist verstaposti.

Kui X-59 on värvitud, teostab meeskond selle kaalu ja kuju lõplikud mõõtmised, et täiustada arvutimodelleerimist. See ülehelikiirusega reisilennuk, mis on loodud lendama helikiirusest kiiremini, peaaegu kaks korda kiiremini kui ikooniline Concorde, püüab minimeerida helibuumide põhjustatud häireid. Insenerid on otsustanud vähendada heli lihtsalt "helipõrinaks", tagades maapealsetele inimestele minimaalse häirimise.

Põnevalt on NASA tuvastanud umbes viiskümmend väljakujunenud marsruuti, mis ühendavad linnu, kus X-59 võiks potentsiaalselt töötada. Üks selline marsruut võimaldaks lende New Yorgist Londonisse, lühendades reisiaega kuni neli korda tavapärasest. Samuti on avalikustatud X-59 värviskeem, millel on valdavalt valge korpus, NASA "helisinine" alumine külg ja silmatorkavad punased aktsendid tiibadel.

Lisaks visuaalsele atraktiivsusele täidab värv olulist eesmärki. See toimib kaitsekihina, kaitstes õhusõidukit niiskuse ja korrosiooni eest, sisaldades samas ka maapealsel ja lennutegevusel üliolulisi ohutusmärgiseid. Madala buumiga lendude demonstraatori projektijuht Cathy Bahm väljendas projekti suhtes suurt entusiasmi, öeldes, et X-59 nägemine värske värvi ja liveeringuga oleks hingemattev hetk, mis tooks nende visiooni ellu.

Ülehelikiirusega lennukil X-59 on keskne roll NASA Quessti missioonil, mis hõlmab lendamist üle mitme valitud USA kogukonna, et koguda andmeid selle kohta, kuidas avalikkus lennuki helist tajub. Seejärel edastatakse need andmed reguleerivatele asutustele, mis võib sillutada teed praeguste eeskirjade kohandamiseks, mis keelavad kommertsliku ülehelikiirusega lennud üle maismaa.

Tänu oma eeldatavale võimele muuta lennureisid revolutsiooniliseks, on X-59 märkimisväärne hüpe edasi lennundustehnoloogias. Kuna NASA liigub lennuki avalennu poole, näib kiirema ja vaiksema lennureisi tulevik lähemal kui kunagi varem.

KKK

Mis on ülehelikiirusega lennuk X-59?

X-59 on NASA poolt välja töötatud ülehelikiirusega lennuk, mille eesmärk on lennata helikiirusest kiiremini ja oluliselt vähendada helipoomide häirivat mõju.

Mis on X-59 värvimise eesmärk?

X-59 värv täidab nii kosmeetilisi kui ka funktsionaalseid eesmärke. See lisab visuaalset atraktiivsust, kaitstes samal ajal lennukit niiskuse ja korrosiooni eest. Lisaks sisaldab see maapealse ja lennutegevuse jaoks olulisi ohutusmärgiseid.

Kuidas X-59 mõjutab lennureise?

Edu korral võib X-59 muuta lennureisi pöördeliseks, vähendades oluliselt reisiaega. Näiteks üks väljapakutud marsruut on New Yorgist Londonisse, mille saaks läbida kuni neli korda kiiremini kui praegune lennuaeg.

Mis on NASA Quessti missiooni eesmärk?

Quessti missioon hõlmab X-59 lendamist valitud USA kogukondade kohal, et koguda andmeid selle kohta, kuidas avalikkus tajub lennuki heli. Need andmed edastatakse reguleerivatele asutustele, mis võib viia praeguste eeskirjade kohandamiseni, mis piiravad ülehelikiirusel lendamist maismaa kohal.