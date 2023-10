Taevavaatlus: 20.-23

By

See artikkel annab teavet taevavaatluste kohta 20.–23. oktoobrini, sealhulgas planeetide asukoha, Kuu nähtavuse ja Orioniidide meteoriidisadu kohta.

oktoober 20

Merkuur, Päikesesüsteemi väikseim planeet, saavutab parema konjunktsiooni ja muutub novembris nähtavaks õhtutähena.

Pimeda akna ajal on võimalik vaadata M1, Krabi udukogu, mis on jäänuk massiivsest tähest, mis plahvatas aastal 1054. Udu paistab taevas valkja laiguna ja selle keskne pulsar on näha suure suurega. teleskoop.

oktoober 21

Täna õhtul on rahvusvaheline Kuu vaatlemise öö ja Kuu jõuab esimese kvartalini. See pakub häid võimalusi hämaruse saabumise jälgimiseks. Kuu on Amburis, päikeseloojangul kõrgel lõunas ja liigub edelahorisondi poole.

Vaatlejad saavad otsida terminaatorit, mis on Kuu tumedaid ja heledaid alasid eraldav joon. Ekvaatori lähedal on nähtavad Apenniini mäed ja kraatrid Archimedes, Autolycus ja Aristillus. Ekvaatorist lõuna pool on vaadeldavad Albategniuse ja Hipparkhose kraatrid.

Ka Orioniidide meteoorisadu saavutab haripunkti täna õhtul, parim vaatamisaeg on 22. oktoobri varahommikul. Meteoorid pärinevad Halley komeedi maha jäetud prahist ja neid võib näha Orioni tähtkuju lähistel, kusjuures kiirguspunkt asub orionist veidi kirdes. täht Betelgeuse. Vaatlejad võivad enne päikesetõusu oodata 15–20 meteoori tunnis.

oktoober 22

Parim aeg Orioniidide meteoriidisadu vaatamiseks on varahommikul kella 2 ja kohaliku päikesetõusu vahel. Meteooride kiirguspunkt asub Orioni tähe Betelgeuse lähedal ja parimad vaated tulevad umbes 45° nurga alt mõlemal pool seda punkti.

Vaatlejad peaksid leidma tumeda taeva, millelt on selge vaade põhja-, ida- ja lõunahorisondile, ning skannida taevast langevate tähtede leidmiseks. Astofotograafid saavad oma piltidele jäädvustada ka meteoorid. Meteooride kiirus peaks koidu lähenedes paranema.

oktoober 23

Veenus saavutab suurima läänepikenemise kell 7 EDT, ilmudes Päikesest umbes 46° nurga all. Planeet jõuab ka dihhotoomiani, näib olevat pooleldi valgustatud. Vaatlejad saavad võrrelda Veenuse välimust järgmistel päevadel, et teha kindlaks, millal see täpselt pooleldi valgustatud paistab.

Veenus on praegu nähtav hommikutähena ja seda jätkub ka järgmistel päevadel.

Allikad:

- Astronoomia: Roen Kelly