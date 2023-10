Sel laupäeval on nähtav "tulerõnga" päikesevarjutus, mis kütkestab taevavaatlejaid mitmes USA osariigis ning mõnes Mehhiko, Kesk-Ameerika ja Lõuna-Ameerika piirkonnas. See nähtus, mida tuntakse rõngakujulise päikesevarjutusena, leiab aset siis, kui Kuu on Maast kõige kaugemas punktis või selle lähedal, mistõttu see näib Päikesest väiksem. Selle tulemusena ümbritseb kuud päikesevalguse "rõngas", luues tulerõnga hüpnotiseeriva efekti.

See konkreetne rõngakujuline päikesevarjutus on märkimisväärne, kuna see on esimene pärast 2021. aasta juunit ja ei kordu selles riigi osas enne 2044. aastat. Dr Kelly Korreck, astrofüüsik ja NASA programmijuht, väljendas hiljutisel telekonverentsil elevust selle ainulaadse sündmuse üle. Ta rõhutas ka, et järgmine täielik päikesevarjutus toimub 2024. aasta aprillis, kuid sellele järgneb pikk ootamine kuni järgmise rõngakujulise päikesevarjutuseni 2046. aastal.

"Tulerõnga" päikesevarjutuse kestus on erinev, ulatudes 1 kuni 5 minutini, olenevalt vaatluskohast. See algab Oregonis umbes kell 9:13 PDT ja lõpeb Texases umbes kell 12:03 CDT. Rohkem kui 6.5 miljonil USA-s asuval inimesel on võimalus päikesevarjutust vahetult pealt näha ja veel 68–70 miljonit on 200 miili kaugusel.

Varjutuse ohutuks vaatamiseks on ülioluline kasutada ISO 12312-2 standardile vastavaid sertifitseeritud päikesevarjutusprille. Need prillid pakuvad silmadele vajalikku kaitset, kuna päikesevarjutuse ajal otse päikese poole vaatamine võib põhjustada tõsiseid silmakahjustusi. Varjutuse vaatamiseks ei tohiks kasutada binoklit, päikeseprille ja ilma päikesefiltrita kaameraid, kuna need ei paku piisavat kaitset.

Neile, kes ei saa päikesevarjutust isiklikult jälgida, teeb NASA sündmust otseülekandena 14. oktoobril kell 11-30 EDT NASA TV-s, agentuuri veebisaidil ja erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel. Järgmine päikesevarjutus, täielik päikesevarjutus, peaks toimuma 1. aprillil 15.

