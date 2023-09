Kinnitamine ja ümberlükkamine: kaugeima galaktika otsing

Teadlased on pikka aega otsinud universumi kaugeima galaktika leidmist. Hiljuti kuulutati välja esialgne kandidaat nimega "Maisie galaktika", mis viitab sellele, et see võib eksisteerida kosmilise ajaloo uskumatult varases staadiumis. Edasised uuringud paljastasid aga veel ühe galaktika, CEERS-93316, mis tundus olevat veelgi kaugemal. Need leiud vajasid kontrollimist.

Nende potentsiaalsete "varaseimate galaktikate" kauguse ja vanuse kindlaksmääramiseks viisid astronoomid eesotsas Pablo Arrabal Haroga riiklikust optilise-infrapuna-astronoomia uurimislaborist Tucsonis, AZ, koostöös Šotimaal asuva meeskonnaga spektroskoopilisi uuringuid. Nende uuringud kinnitasid, et Maisie galaktika eksisteeris vähemalt 390 miljonit aastat pärast Suurt Pauku. Lisaks lükkasid nad ümber CEERS-93316 esialgse kauguse hinnangu, asetades selle realistlikumale punanihkele z ~ 4.9, umbes 12 miljardi valgusaasta kaugusel.

Maisie galaktika kinnitus ja CEERS-93316 avastamine pakuvad väärtuslikku ülevaadet varasest universumist. Need galaktikad näivad olevat heledamad kui teised samal ajastul, mis viitab galaktikate kiirele kasvule esimese paarisaja miljoni aasta jooksul pärast Suurt Pauku, mis seab väljakutse praegustele galaktikate moodustumise mudelitele.

Täpsete kaugusmõõtmiste saamiseks viis uurimisrühm läbi kahe galaktika spektraaluuringud. Spektroskoopia võimaldas neil kinnitada Maisie galaktika suurt punanihet ja lükata ümber varasema hinnangu CEERS-93316 kohta. Varaseimate galaktikate vaatlemisega loodavad astronoomid mõista tingimusi ja protsesse, mis viisid nende objektide sünni ja arenguni universumi varases staadiumis.

James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) abil tehtud uurimus demonstreerib selle vaatluskeskuse võimsust suure punase nihkega galaktikate tuvastamisel. JWST-i missioon leida kosmilise aja koidikul kaugeim galaktika võimaldab teadlastel koguda üksikasjalikku teavet varase universumi kohta. Iga avastusega ületavad teleskoobi võimalused ootusi, pakkudes väärtuslikku ülevaadet galaktikate füüsikalistest omadustest varases universumis.

Kuna JWST vaatab jätkuvalt universumi lapsekingadesse, ootavad astronoomid rohkem teadaandeid varajaste galaktikate kohta. Lõpuks võib JWST või selle järglane paljastada tabamatu "esimese galaktika", paljastades universumi kohta olulist teavet paarsada miljonit aastat pärast Suurt Pauku.

