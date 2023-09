Uue projekti eesmärk on kasutada puhta energia saamiseks kivimitest pärit vesinikku

CU Boulderis on käimas uus kolmeaastane projekt, mida rahastab Granthami Keskkonnakaitse Fond, et uurida võimalust kasutada kivimitest vesinikku, et pakkuda kogu maailmas puhast energiat. Projekti eesmärk on uurida "geoloogilise" vesiniku tootmist, mis tekib siis, kui vesi seguneb sügaval maakoores rauarikaste mineraalidega.

Geoloogilisest vesinikust võib saada säästva energia jaoks väärtuslik ressurss, kuna see ei eralda põletamisel kasvuhoonegaase ning vesi on ainus kõrvalsaadus. Projekti esmane eesmärk on teha kindlaks, kas neid vesinikuvarusid saab ohutult pinnale tuua piisavas koguses, et rahuldada globaalset energianõudlust.

Uurimisrühm, mis koosneb CU Boulderi, Columbia ülikooli, Montana osariigi ülikooli, Southamptoni ülikooli ja idufirma Eden GeoPower ekspertidest, viib läbi katseid nii laboris kui ka maa all, et stimuleerida Maad tootma rohkem vesinikku. Eesmärk on võimalikult täpselt jäljendada looduslikku maa-alust süsteemi.

Nõudlus vesiniku järele kasvab, ajendades teadlasi uurima alternatiivseid allikaid peale traditsiooniliste meetodite. Hiljutised uuringud näitavad, et maa all võib olla ohtralt geoloogilise vesiniku ladestusi, mis suudavad katta inimkonna vedelkütuse vajaduse sajandeid.

Projekt hõlmab puuraukude puurimist ja vee süstimist rauarikastesse kivimitesse, et algatada keemilisi reaktsioone ja toota rohkem vesinikku. Samuti võetakse meetmeid, et takistada bakteritel äsja tekkinud gaasi tarbimist.

Maa-aluste keskkondade uurimise eksperdi dr Alexis Templetoni juhtimisel jälgib uurimisrühm protsessi hoolikalt, et vältida soovimatuid keskkonnamõjusid. Eesmärk on teha kindlaks, kas geoloogiline vesinik on elujõuline ja jätkusuutlik puhta energia allikas, mida saab pidevalt toota keskkonnasäästlikult.

See projekt on kooskõlas CU Boulderi geoloogiateaduste osakonna visiooniga kasutada vastutustundlikult Maa loodusvarasid ja aidata kaasa säästva energia tulevikule tulevaste põlvkondade jaoks.

