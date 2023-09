Kuu veevarude avastamine võib nõuda plaanide ümbermõtestamist, näitavad uuringu tulemused

Kuukraatrite uus analüüs näitas, et need omadused on liiga noored, et sisaldada iidseid veejäähoidlaid, mis seab kahtluse alla varasemad ennustused vee leviku ja arvukuse kohta Kuul. Füüsik Norbert Schörghofer ja astrofüüsik Raluca Rufu viisid läbi uuringu, leides, et enamik püsivate varjutaskutega kraatreid, mis on edaspidiseks uurimiseks eriti huvipakkuvad, on nooremad kui 2.2 miljardit aastat.

Enne seda uuringut uskusid teadlased, et püsivalt varjutatud piirkonnad (PSR), nagu sügavad kraatrid, võivad oma äärmiselt külma temperatuuri tõttu miljardeid aastaid veejääd kinni püüda ja koguda. Analüüs näitab aga, et PSR-id ei ole Päikese eest piisavalt kaua varjestatud, et seda kogunemist võimaldada.

Leiud avaldavad märkimisväärset mõju Kuu-missioonidele, eriti NASA Artemis III missioonile, mis valib praegu maandumiskohti PSR-ide läheduse põhjal. Kuigi avastus tähendab, et iidseid veejääreservuaare Kuul eeldatavasti ei eksisteeri, viitab see ka sellele, et vanemad PSR-id võivad sisaldada rohkem vett kui nooremad. Kraatrite vanuse tuvastamine aitab tulevaste missioonide jaoks sobivaid maandumiskohti määrata.

Allikad: Science Advances

Mõisted:

Kuukraatrid: komeetide ja asteroidide kokkupõrkest põhjustatud torked ja lõhed Kuu pinnal.

Vesijää: külmunud vesi jää kujul.

Püsivarjuga piirkonnad (PSR): alad Kuu pinnal, mis ei ole kunagi päikesevalguse käes.

Veehoidlad: looduslikud panipaigad.