Kuu üllatav vanus: ülevaated tsirkoonkristallidest

Uus Northwesterni ülikooli uuring näitas, et Kuu on tegelikult 40 miljonit aastat vanem, kui seni arvati. See murranguline leid põhineb 17. aasta detsembris Apollo 1972 missiooniga tagasi toodud Kuu kivimiproovides leitud tsirkoonkristallide analüüsil. Ajakirjas Geochemical Perspectives Letters avaldatud uuring seab kahtluse alla olemasoleva Kuu tekketeooria ja annab värskeid teadmisi. meie päikesesüsteemi varases ajaloos.

Valitsev hüpotees viitab sellele, et Kuu tekkis Marsi-suuruse objekti ja noore Maa vahelise kolossaalse kokkupõrke tagajärjel. See kataklüsmiline sündmus leidis varasemate hinnangute kohaselt aset umbes 4.425 miljardit aastat tagasi. Tsirkoonkristallide uus analüüs näitab aga, et Kuu sündis tegelikult umbes 40 miljonit aastat varem, umbes 4.46 miljardit aastat tagasi. See ilmutus tähendab olulist nihet meie arusaamises Kuu päritolust.

Maakoores leiduv tavaline mineraal tsirkoon mängis selles avastuses otsustavat rolli. Uurides tsirkoonkristallide vanust nii Kuu- kui ka maapealsete proovide põhjal, suutsid teadlased Kuu vanust suurema täpsusega määrata. Aatomisondi tomograafia kasutamine Northwesterni ülikooli rajatises võimaldas tsirkooni aatomistruktuuri üksikasjalikku uurimist, võimaldades teadlastel lugeda radioaktiivse lagunemise läbinud aatomite arvu. See andis väärtuslikku teavet kristallide vanuse kohta.

Uuringu juhtivautor Jennika Greer Glasgow ülikoolist selgitas, et Kuu pinnalt leitud tsirkoonkristallid pidid tekkinud pärast Kuu magmaookeani jahtumist. Nende kristallide olemasolu näitab kuu minimaalset võimalikku vanust. Kuuproovide vanimate kristallide dateerimisega suutsid teadlased kindlaks teha, et Kuu on vähemalt 4.46 miljardit aastat vana.

Selle uurimistöö tähtsus ulatub kaugemale pelgalt uudishimust. Kuu vanuse ja moodustumise mõistmine annab väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi ajaloost ja meie kohast universumis. Kuu gravitatsiooniline mõju stabiliseerib Maa pöörlemistelge, põhjustades selliseid nähtusi nagu looded ja 24-tunnine päev. Ilma Kuuta oleks elu Maal täiesti erinev. See uus arusaam Kuu vanusest aitab kaasa laiemale eesmärgile mõista meie loodusliku süsteemi õrna tasakaalu ja seotust.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Kui vana on kuu?

V: Hiljutiste uuringute põhjal arvatakse, et Kuu on umbes 4.46 miljardit aastat vana, mis teeb sellest 40 miljonit aastat vanem, kui seni arvati.

K: Mis viis teadlased järeldusele, et Kuu on vanem?

V: Teadlased analüüsisid Kuu kivimiproovidest leitud tsirkoonkristalle. Uurides nende kristallide aatomstruktuure aatomsond-tomograafia abil, suutsid teadlased Kuu vanust suurema täpsusega määrata.

K: Miks on Kuu vanus oluline?

V: Kuu vanuse mõistmine aitab teadlastel kokku panna varase Päikesesüsteemi pusle ja saada ülevaate selle mõjust Maa kujunemisele. Lisaks mängib Kuu gravitatsioonimõju Maa pöörlemistelje stabiliseerimisel ja selliste nähtuste nagu loodete mõjutamisel üliolulist rolli.

K: Kuidas aitasid tsirkoonkristallid kaasa Kuu vanuse määramisele?

V: Nii Maalt kui ka Kuult leitud tsirkoonkristallid võimaldasid teadlastel kasutada oma vanuse määramiseks radioaktiivseid dateerimismeetodeid. Analüüsides radioaktiivse lagunemise läbinud aatomite arvu, said teadlased kindlaks määrata Kuu minimaalse vanuse.