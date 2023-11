Uued fossiilsed avastused paljastavad leemurilaadse primaadi Ekgmowechashala rände

Hiljutised fossiilide avastused on toonud valgust kunagi Põhja-Ameerikas elanud leemurilaadse primaadi Ekgmowechashala rändemustritele ja evolutsiooniajaloole. Fossiilid annavad väärtuslikku ülevaadet maailmast, mis eksisteeris miljoneid aastaid tagasi, ning pakuvad põnevat lugu kohanemisest ja ellujäämisest.

Teadlased on kindlaks teinud, et Ekgmowechashala, mis tõlkes tähendab "väikest kassimeest" Sioux's, rändas tõenäoliselt Hiinast Põhja-Ameerikasse Beringi maasilla kaudu. See avastus lahendab bioloogias pikaajalise mõistatuse ja toob esile seose primaatide vahel maailma eri osades.

Põhja-Ameerika primaatide lugu on kütkestav. Fossiilsed andmed näitavad, et mitmesugused primaatide liigid arenesid tänapäeva Ameerika Ühendriikide ja Kanada aladel. Need primaadid saabusid Põhja-Ameerikasse algselt Aafrikast, ületades potentsiaalselt Atlandi ookeani taimeparvedel. Eotseeni ajastu, mida iseloomustasid kõrvetavad temperatuurid ja lopsakad maastikud, pakkus neile primaatidele ideaalset elupaika.

See primaatide paradiis ei kestnud aga igavesti. Märkimisväärne kliimamuutuse sündmus nimega Grande Coupure toimus ligikaudu 34 miljonit aastat tagasi, mille tulemuseks oli massiline väljasuremine, mis mõjutas oluliselt primaate. Ootamatult saabunud külm ilm ja vihmametsade kadumine osutusid nende olendite ellujäämiseks liiga keeruliseks.

Huvitaval kombel leiti Ekgmowechashala fossiilid mõni miljon aastat pärast massilist väljasuremist. See tõstatas küsimuse, miks see konkreetne primaadiliik suutis ellu jääda, samas kui teised mitte. Hiljutine Kansase ülikooli poolt läbi viidud uuring annab sellele mõistatusele vastuse.

Teadlased võrdlesid Ekgmowechashala sarnaste Hiina fossiilide ülemisi purihambaid, mida tuntakse kui paleoodiidi, Põhja-Ameerika fossiilidega. Analüüs näitas silmatorkavat sarnasust, mis kinnitas tihedat evolutsioonilist seost. See leid viitab sellele, et Ekgmowechashala ei olnud Põhja-Ameerika varasemate primaatide jäänuk ega ellujääja, vaid pigem sisserändaja liik, kes arenes välja Aasias ja rändas hiljem Beringi maasilla kaudu Põhja-Ameerikasse.

Arengu suures plaanis oli Ekgmowechashala kohalolek Põhja-Ameerikas lühiajaline. Liigid ilmusid mitu miljonit aastat pärast teisi primaate, kuid kadusid varsti pärast seda. See Lazaruse taksonina tuntud nähtus tõstab esile elu mööduvat olemust ja ökosüsteemide pidevalt muutuvat dünaamikat.

Ekgmowechashala rände ja ellujäämise uurimine oluliste keskkonnamuutuste taustal pakub väärtuslikke õppetunde, et mõista, kuidas organismid kohanevad ja arenevad erinevates tingimustes. Kliimamuutuste ja liikide kaitse ajastul vastavad need leiud väljakutsetele, millega seisavad silmitsi tänapäeva organismid, sealhulgas inimesed.

FAQ:

K: Mis on Beringi maasild?

V: Beringi maasild oli maismaa, mis ühendas praegust Alaskat ja Siberit jäätumisperioodidel, mil meretase oli madalam.

K: Mis on Lazaruse takson?

V: Laatsaruse takson viitab liigile, mis ilmub uuesti fossiilidesse kaua pärast seda, kui arvati, et see on välja surnud.

K: Millal rändas Ekgmowechashala Põhja-Ameerikasse?

V: Ekgmowechashala rändas Põhja-Ameerikasse umbes 30 miljonit aastat tagasi.

K: Kuidas primaadid Aafrikast Põhja-Ameerikasse jõudsid?

V: Teadlased oletavad, et Aafrika primaadid ületasid Atlandi ookeani taimeparvedel.

Allikad:

– [Link Kansase ülikoolile](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)

– Journal of Human Evolution.