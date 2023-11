James Webbi teleskoop paljastab võimalikud elumärgid kaugel planeedil

James Webbi teleskoop, kõige arenenum teleskoop, mis eales loodud, on taas kord teadlaste tähelepanu köitnud. Oma viimases murrangulises avastuses on teleskoop avastanud kaugel planeedil intrigeerivaid keemilisi tunnuseid, mis viitavad elupotentsiaalile väljaspool Maad.

Seda K120-2b nime all tuntud planeeti, mis asub umbes 18 valgusaasta kaugusel, katab tohutu ookean, mis näib olevat võimeline elu toetama. Selle leidmise muudab veelgi veenvamaks molekuli, mida nimetatakse dimetüülsulfiidiks (DMS), tuvastamine, mida tavaliselt seostatakse elusorganismidega.

Lisaks on teadlased tuvastanud metaani ja süsinikdioksiidi olemasolu planeedi atmosfääris. Need leiud koos K2-18b staatusega Hyceani planeedina - planeedil, millel on nii ookean kui ka vesinikurikas atmosfäär - muudavad selle elu olemasolu põnevaks väljavaateks.

Kuigi K2-18b jääb Maa ja Neptuuni suuruse vahele, erineb see meie päikesesüsteemi ühestki teisest planeedist. Kuigi teadlased on nendest avastustest vaimustuses, on selle salapärase planeedi ja selle potentsiaalsete elanike kohta veel palju õppida.

Kuigi neid leide üksikasjalikult käsitlev uurimisartikkel ei ole veel vastastikuse eksperdihinnangu läbinud, jäävad teadlased lootusrikkaks ja soovivad võimalusi veelgi uurida. James Webbi teleskoobi MIRI (Mid-Infared Instrument) spektrograaf mängib K2-18b ja teiste sarnaste eksoplaneetide saladuste lahtiharutamisel üliolulist rolli.

Püüdes tuvastada elumärke elamiskõlblikel eksoplaneetidel, loodavad teadlased muuta meie arusaama universumist ja meie kohast selles. Need hiljutised avastused kujutavad endast paljutõotavaid verstaposte, mis aitavad kaasa meie kasvavale arusaamale hütseani maailmadest ja maavälise elu potentsiaalist.

Kuna teadusringkonnad ootavad innukalt edasisi arenguid ja teadmisi, nihutab James Webbi teleskoop jätkuvalt meie teadmiste piire, viies meid lähemale vastusele igivanale küsimusele: kas me oleme universumis üksi?

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on James Webbi teleskoop?

James Webbi teleskoop on võimsaim inimkonna ehitatud teleskoop. Sellel on võime näha kaugemale ja selgemalt kui ükski varasem teleskoop, mis laiendab meie silmaringi kosmoseuuringute valdkonnas.

2. Mis on Hyceani planeet?

Hyceani planeet on teatud tüüpi eksoplaneet, millel on nii ookean kui ka vesinikurikas atmosfäär. Nendel planeetidel on potentsiaal toetada elu sellisel kujul, nagu me seda tunneme, muutes need teadlastele väga huvipakkuvaks.

3. Kui kaugel on K2-18b?

K2-18b asub Maast umbes 120 valgusaasta kaugusel.