James Webbi kosmoseteleskoobi poolt avaldatud ülevaated kääbusplaneetide orbiitidest ja koostistest

Hiljuti läbi viidud uuring, mida juhtis rahvusvaheline astronoomide meeskond, kasutas James Webbi kosmoseteleskoopi (JWST), et vaadelda ja uurida kolme Kuiperi vöö kääbusplaneeti: Sedna, Gonggong ja Quaoar. Vaatlused viidi läbi Webbi lähiinfrapunaspektromeetri (NIRSpec) abil ja need on andnud uusi teadmisi nende kaugete objektide orbiitidest ja koostistest.

Kuiperi vöö on meie päikesesüsteemi serval asuv piirkond, kus asuvad objektid. See on olnud teaduslike avastuste allikas ja mänginud otsustavat rolli meie päikesesüsteemi ajaloo mõistmisel. Kuiperi vööobjektide (KBO) paigutus, mida tuntakse ka kui Trans-Neptuuni objektid (TNO-d), annab väärtuslikku teavet Päikesesüsteemi kujundanud gravitatsioonihoovuste kohta ja vihjab planeetide rände dünaamilisele ajaloole.

Põhja-Arizona ülikoolist Joshua Emery juhitud uuring näitas, et Kuiperi vöö kolmel kääbusplaneedil on huvitav koostis ja orbiidi omadused. Vaatlused näitasid kergete süsivesinike ja keerukate orgaaniliste molekulide olemasolu, mis arvatakse olevat metaani kiiritamise tulemus.

Varasemad tööd näitasid, et nende kääbusplaneetide pinnal võib olla lenduvat jääd, mis sarnanevad teiste Trans-Neptuuni kehadega, nagu Pluuto ja Eris. Sedna, Gonggongi ja Quaoari erinevad orbiidid tekitasid aga küsimusi nende lenduvate ainete olemasolu kohta, kuna neil on erinev temperatuurirežiim ja kiirituskeskkond.

Kasutades Webbi NIRSpec instrumenti, jälgis töörühm kõiki kolme kääbusplaneeti lähi-infrapunaspektris. Saadud spektrid näitasid etaani (C2H6) rohkust kõigil kolmel kehal, kusjuures Sedna oli kõrgeim. Sednal tuvastati ka atsetüleeni (C2H2) ja etüleeni (C2H4). Need molekulid on metaani otsese kiiritamise saadused. Nende molekulide arvukuse erinevused on tingitud kääbusplaneetide temperatuuri ja kiirguskeskkonna erinevustest.

Need JWST-i vaatluste uued teadmised aitavad kaasa Kuiperi vöö ja välise päikesesüsteemi dünaamika mõistmisele. Nende kaugete objektide koostist ja orbiite uurides saavad teadlased jätkata meie kosmilise naabruskonna rikkaliku ajaloo ja evolutsiooni avastamist.

Mõisted:

– Kuiperi vöö: piirkond meie päikesesüsteemi serval väljaspool Neptuuni orbiiti, mis koosneb lugematutest jäistest objektidest.

– Trans-Neptuuni objektid (TNO-d): objektid, mis tiirlevad Päikesesüsteemi välisservades Neptuuni orbiidist kaugemale.

– James Webbi kosmoseteleskoop (JWST): NASA käivitatud kosmoseteleskoop, mis on mõeldud universumi vaatlemiseks infrapunavalguses.

– Lähis-infrapunaspektromeeter (NIRSpec): JWST-i instrument, mis mõõdab valguse intensiivsust lähiinfrapuna-vahemikus.

– Kääbusplaneedid: taevakehad, mis tiirlevad ümber Päikese, ei ole kuud ja on peaaegu sfäärilise kujuga, kuid ei ole oma orbiiti muust prahist puhastanud.

– Metaani kiiritamine: protsess, mille käigus metaani molekulid puutuvad kokku kiirgusega, mille tulemusena moodustuvad teised molekulid.

