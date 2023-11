Erinevate maailmade uurimine kaugemal: Hubble paljastab kivisuuruse eksoplaneedi

NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) hiljutine avastus paljastas väikese kivise eksoplaneedi nimega LTT 1445Ac, mis asub Eridanuse tähtkujus, umbes 22 valgusaasta kaugusel Maast. Selle avastuse eristab hiljutine planeedi suuruse kontrollimine Hubble'i kosmoseteleskoobi abil, mis annab teadlastele väärtuslikku teavet selle kauge maailma omaduste kohta.

Kuigi TESS pani aluse LTT 1445Ac tuvastamiseks 2022. aastal, ei olnud selle optiline eraldusvõime planeedi läbimõõdu täpseks määramiseks piisav. Selle piirangu ületamiseks pöördus astronoomide meeskond täpsema mõõtmise saamiseks Hubble'i teleskoobi poole. Nende leiud, mis võeti hiljuti vastu ajakirjas The Astronomical Journal, heitsid selle eksoplaneedi füüsikalistele omadustele uut valgust.

Hubble'i teleskoobi kogutud andmeid analüüsides tegi meeskond kindlaks, et LTT 1445Ac läbimõõt on 1.07 korda suurem kui Maa läbimõõt. See kinnitab selle kivist koostist ja viitab meie koduplaneediga sarnastele gravitatsioonitingimustele. Siin aga sarnasused lõpevad. LTT 1445Ac kõrvetav pinnatemperatuur, mis ulatub 500 °C-ni (260 °F), purustab kõik lootused, et see on meie tuntud elu jaoks sobiv keskkond.

Juhtautor Emily Pass, astrofüüsika keskuse astronoom | Harvard & Smithsonian väljendasid põnevust edasise uurimise potentsiaali üle. Kombineerides nii Hubble'i kui ka tulevase James Webbi kosmoseteleskoobi spektroskoopilist analüüsi, saavad teadlased süveneda sügavamale transiitplaneetide, nagu LTT 1445Ac, atmosfääri. Need tulevased vaatlused parandavad meie arusaamist kaugete tähtede ümber tiirlevate eksoplaneetide mitmekesisest valikust.

Rõhutades selle avastuse olulisust, lisab Pass: "Meie mõõtmine on oluline, kuna see ütleb meile, et see on tõenäoliselt väga lähedal asuv maapealne planeet. Ootame jätkuvaatlusi, mis võimaldavad meil paremini mõista planeetide mitmekesisust teiste tähtede ümber.

Kuna Webbi kosmoseteleskoop jätkab uudsete leidude avaldamist, jääb elamiskõlblike eksoplaneetide otsimine järgmisel kümnendil Ameerika astronoomia keskseks eesmärgiks. Kosmoseteleskoopide, nagu Hubble, Webb ja tulevane Habitable Worlds Observatory, ühiste jõupingutustega on inimkond sammu võrra lähemal meie päikesesüsteemist kaugemate maailmade saladuste avamisele.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on eksoplaneet?

Eksoplaneet viitab mis tahes planeedile, mis asub väljaspool meie päikesesüsteemi ja mis tiirleb ümber mõne muu tähe peale Päikese.

2. Mis on TESSi ja Hubble'i teleskoopide eesmärk eksoplaneetide uurimisel?

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) loodi eksoplaneetide asukoha kindlakstegemiseks, jälgides tähtede ajutist tuhmumist, mida põhjustavad nende eest mööduvad planeedid. Hubble'i kosmoseteleskoopi kasutatakse seevastu eksoplaneetide omaduste ja omaduste uurimiseks, pakkudes olulisi teadmisi nende suurusest, atmosfäärist ja muudest olulistest detailidest.

3. Mis on James Webbi kosmoseteleskoop (JWST)?

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) on NASA väga oodatud Hubble'i kosmoseteleskoobi järeltulija. Eeldatakse, et see käivitatakse 2021. aasta lõpus ja see jälgib universumit peamiselt infrapunaspektris, pakkudes enneolematuid võimalusi eksoplaneetide atmosfääri ja varajase universumi uurimiseks.