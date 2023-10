Sahara tsükliline rohestamine: ülevaated kliimast ja loomade levikust

Kliimateadlased avastasid hiljuti, et Sahara kõrb roheneb perioodiliselt, kus suured taimestikualad katavad tavaliselt kuiva maastikku. Need rohelised faasid esinevad ligikaudu iga 21,000 XNUMX aasta järel ja neid iseloomustab jõgede, järvede ja veest sõltuvate loomade vohamine. Helsingi ülikool ja Bristoli ülikool juhtisid uurimistööd, mis avaldati ajakirjas Nature Communications.

Uuring keskendub Sahara kogetud märgade faaside uurimisele, kusjuures viimane rohestumine toimus 5,000–15,000 XNUMX aastat tagasi. Põhja-Aafrika niiskete perioodide simuleerimiseks mõeldud uue kliimamudeli väljatöötamisega suutsid teadlased valgustada nende sündmuste põhjuseid ja ajastust.

Muutused Sahara kliimas on tingitud Maa muutuvatest orbiiditingimustest, eriti selle telje kõikumisest. See kõikumine mõjutab hooajalisi erinevusi päikeseenergia jaotuses ja selliste nähtuste intensiivsust nagu Aafrika mussoon. Varasemad kliimamudelid ei kajastanud täielikult niiske perioodi ulatust. Uurimisrühma välja töötatud uus mudel annab aga Sahara märgadest oludest parema ülevaate.

Mudel näitab, et Põhja-Aafrika niisked perioodid on viimase 21,000 800,000 aasta jooksul toimunud ligikaudu iga XNUMX XNUMX aasta järel. Soojemad suved põhjapoolkeral tugevdavad Lääne-Aafrika mussoonisüsteemi tugevust, mille tulemuseks on sademete hulk Saharas. See omakorda soodustab savanni tüüpi taimestiku kasvu kogu piirkonnas. Jääajal rohelust ei toimu, kuna kõrged laiuskraadid on jääga kaetud, jahutades atmosfääri ja summutades mussoonid.

Sahara taimestiku seisundi mõistmine pole mitte ainult intrigeeriv, vaid ka oluline loomade liikumise jälgimiseks piirkonnas ja sealt välja. Sahara toimib väravana, mis kontrollib liikide levikut Põhja- ja Sahara-taguse Aafrika vahel ning mandril ja sealt välja. Niiskete ja kuivade faaside vaheldumine on mänginud Aafrika liikide arengus ja levimises otsustavat rolli.

Põhja-Aafrika niiskeid perioode edukalt modelleerides saavad teadlased parema ülevaate inimeste levikust ja meie perekonna arengust Aafrikas.

Allikad:

– Nature Communications, avaldatud uurimus.

– Edward Armstrong, Helsingi ülikooli ja Bristoli ülikooli kliimateadlane.