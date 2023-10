Esimesed miotseeni fossiilid Ida-Aafrikas valgustasid evolutsiooniajalugu

By

Rahvusvaheline teadlaste meeskond, sealhulgas Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) geokronoloogia ja geoloogia programm, on Ida-Aafrikas teinud põneva avastuse. Ajakirjas iScience avaldatud artiklis teatab töörühm, et leidis Mosambiigis Gorongosa rahvuspargis esimesed miotseeni imetajate fossiilid, mis on oluline koht Aafrika ökosüsteemide arengu ja selle mõju hominiinide liinile mõistmiseks.

Uuring, mida juhib dr Susana Carvalho Oxfordi ülikoolist, on osa Paleo-Primaatide projektist Gorongosa, mille eesmärk on kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja edendada arengut kohalikus kogukonnas. Meeskonna leidude hulgas on fossiilsed hambad, mis pärinevad miotseeni perioodist, mis ulatus 5–23 miljonit aastat tagasi ja mängis Aafrika inimahvide päritolus üliolulist rolli.

Lisaks suutsid teadlased määrata Mazamba nimelise geoloogilise moodustise radiomeetrilisi kuupäevi, rekonstrueerida piirkonna paleoveastiku pedogeensete karbonaatide ja fossiilsete metsade põhjal ning kirjeldada mitmesuguseid fossiile, sealhulgas mereselgroogseid ja selgrootuid, roomajaid, maismaaimetajaid ja fossiilpuitu. ranniku paleokeskkond. Nimelt avastasid nad uue hiiglasliku hüraksi liigi, mis kaalub 124–153 kilogrammi.

See murranguline uuring annab väärtuslikku teavet varem uurimata Aafrika piirkonnast. Mark Sier, CENIEHi sidusteadlane ja Marie Sklodowska-Curie stipendiaat Utrechti ülikoolist, rõhutab uurimistöö olulisust, öeldes: "See uuring avab täiesti uue vaate Aafrika piirkonnale, mis seni oli paleontoloogiliselt tühi." Sier uurib praegu oma käimasoleva projekti raames orbitaaltsüklite mõju Ida-Aafrika setetele.

Üldiselt aitab nende miotseeni fossiilide avastamine Ida-Aafrikas kaasa meie arusaamisele piirkonna evolutsiooniajaloost ja heidab valgust protsessidele, mis kujundasid Aafrika ökosüsteeme ja mõjutasid hominiinide arengut. Gorongosa rahvuspargis läbi viidud uuringud rõhutavad paleontoloogiliste uuringute tähtsust kaitsemeetmete ja kogukonna arendamise algatuste jaoks.

