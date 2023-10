Uued arusaamad kuke eneseteadlikkusest: peeglitestist kaugemale

Kuked on midagi enamat kui lihtsalt klõbisevad ja munemismasinad. Hiljutine uuring, mille viisid läbi Bonni ja Bochumi ülikoolide teadlased koos Hamburgi MSH meditsiinikooliga, viitab sellele, et kuked suudavad end peeglist ära tunda. Selle enese äratundmise edukus sõltub aga erinevatest katsetingimustest. See intrigeeriv leid ei heida valgust mitte ainult kukkede kognitiivsetele võimetele, vaid sellel on ka laiem mõju teiste loomaliikide eneseteadvuse mõistmisele. Ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuring seab kahtluse alla meie tavapärase arusaama kanade käitumisest.

Kanade peegeltestide läbiviimise idee sündis teadlaste ja Bochumi Ruhri ülikooli biopsühholoogia osakonna professor dr. hc Onur Güntürküni koostöös. Märgitestis pannakse looma pähe värviline märk, mis on nähtav ainult peeglist. Kui loom uurib märgistatud ala oma peegeldust nähes, loetakse see enese äratundmise tõendiks. Kuid mitte kõik loomad ei näita seda käitumist, mis tekitab küsimusi testi kehtivuse kohta.

Otsides ökoloogiliselt asjakohasemat lähenemist, otsustasid teadlased integreerida peeglitesti kukkede loomuliku käitumisega. Teatavasti annavad kuked kiskja juuresolekul häiresignaale, hoiatades oma liigikaaslasi ohu eest. Teadlased panid paika katseareeni ja projitseerisid röövlinnu kujutise ühte kambrisse, katsetades, kas kuked saadavad häirekõnesid nende peegelduva pildi juuresolekul koos kiskja stiimuliga.

Üllataval kombel näitasid tulemused, et kuked andsid oma peegelpildiga silmitsi seistes oluliselt vähem häirekõnesid võrreldes liigikaaslasega. See viitab sellele, et kuked võisid end peeglist ära tunda ja aru saada, et peegeldunud pilt ei olnud liigikaaslane. Selle tõlgenduse kinnitamiseks ja alternatiivsete seletuste uurimiseks on siiski vaja täiendavaid uuringuid.

See uuring seab kahtluse alla traditsioonilise arusaama kanadest kui pelgalt instinktidest juhitud loomadest ja tõstab esile nende eneseteadvuse potentsiaali. Uurides kukke käitumist ökoloogiliselt asjakohasemas kontekstis, on teadlased andnud väärtuslikku teavet nende põnevate olendite kognitiivsete võimete kohta. See avab uusi võimalusi teiste loomade enesetundmise uurimiseks ja inimeste teadvuse mõistmise süvendamiseks.

Korduma kippuvad küsimused:

K: Mis on peegli test?

Peeglitest on levinud katsemeetod, millega tehakse kindlaks, kas loomad tunnevad end peeglist ära, näidates eneseteadlikkust. Selles katses kantakse looma kehale märk ja jälgitakse tema reaktsiooni märgile, jälgides nende peegeldust peeglist.

K: Mida kukeuuring paljastas?

Bonni ja Bochumi ülikooli teadlaste poolt läbi viidud kukeuuring andis tõendeid selle kohta, et kuked võivad end peeglist ära tunda. Siiski andsid kuked oma peegelpildiga silmitsi seistes vähem häiresignaale kui liigikaaslased, mis viitab sellele, et nende enesetundmise selgitamiseks on vaja täiendavaid uuringuid.

K: Miks on uuring oluline?

See uuring seab kahtluse alla levinud arvamuse, et kanad on lihtsad loomad, ja tõstab esile nende eneseteadlikkuse potentsiaali. Uurides kukke käitumist ökoloogiliselt asjakohasemas kontekstis, avab uuring uusi võimalusi loomade enesetundmise mõistmiseks ja meie teadmiste laiendamiseks inimestest kaugemale.