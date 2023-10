CU Boulderi majanduslik mõju Colorados ulatub 4.3 miljardi dollarini

By

CU Boulderi Leedsi ärikooli äriuuringute osakonna poolt läbi viidud uus uuring näitas, et ülikool avaldas kogu Colorado osariigis märkimisväärset majanduslikku mõju, kokku 4.3 miljardit dollarit eelarveaastal 2022–23. See tähendab kasvu eelmise aasta 3.3 miljardilt dollarilt.

Uuringus analüüsiti erinevaid tegureid, mis aitasid kaasa CU Boulderi majanduslikule mõjule. Ülikoolis töötas kokku 19,189 1.1 õppejõudu, töötajat ja üliõpilast, kelle palga- ja hüvitiskulud kokku olid 1.8 miljardit dollarit. See tööhõive tekitas XNUMX miljardi dollari suuruse otsese majandusliku mõju, mis ei hõlma mitte ainult palkasid, vaid ka ülikooli kulutusi kohalikelt müüjate kaupadele ja teenustele.

Lisaks soodustas CU Boulderi kaudne ja indutseeritud mõju, mis tulenes teadusuuringutest ja tehnosiirdest, ettevõtte kasvu ja töökohtade loomist, mille kogumõju oli 2.5 miljardit dollarit. Sellised tegurid nagu inflatsioon, suurenenud tööjõukulud ja andmete kvaliteedi paranemine koos üksikasjalikumate Coloradole määratud kulutustega aitasid kaasa suurenenud majanduslikule mõjule. CU Boulderi staatus Boulderi suurlinna statistikapiirkonna suurima majandusliku panustajana näitab ka selle olulisust kohalikule majandusele.

Lisaks leiti uuringust, et CU Boulderi teaduskulud ulatusid 643 miljoni dollarini, mille tulemuseks oli 1.2 miljardi dollari suurune majanduslik panus. Ülikooli mittekohalike üliõpilaste ja külastajate kulutused osariigis ulatusid 777 miljoni dollarini, mis hõlmas üüri, toidukaupade, transpordi, lastehoiu, vaba aja veetmise ja tervishoiu kulusid.

CU Boulderi otsesed kulutused eelarveaastal olid hinnanguliselt 700 miljonit dollarit, mis sisaldasid ehitusprojektide eelarvelisi kulusid. Nimelt olid Hellems Arts and Sciences ja Mary Ripponi väliteatri renoveerimisprojektid CU Boulderi suurimate projektide hulgas.

Arvestades Colorado ülikooli süsteemi kõigi ülikoolilinnakute ja sidushaiglate üldist majanduslikku mõju, ulatus kogu osariigi kogumõju eelarveaastal 17.2–2022 muljetavaldava 23 miljardi dollarini, toetades kokku 98,175 XNUMX töökohta peamiselt Boulderis Denveris. ja Colorado Springsi suurlinnapiirkonnad.

Oluline on märkida, et uuring ei hõlmanud vilistlaste, pensionäride, kergejõustiku ega tehnoloogiasiirde mõju. Need leiud rõhutavad aga CU Boulderi olulist panust riigi majandusse ja üldisesse elukvaliteeti.

Allikad:

– CU Boulderi Leedsi ärikooli äriuuringute osakond