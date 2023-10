Vihmausside mõju mulla ilmastikule

By

Stanfordi ülikooli teadlased on hiljutises uuringus uurinud vihmausside rolli mulla ilmastikuprotsessides. Vihmaussid on tuntud oma võime poolest lagundada orgaanilist materjali ja setteterasid, muutes need väärtuslikuks aianduseks ja kompostimiseks. Stanfordi mullateaduse doktorandi Adrian Wacketti sõnul tarbivad vihmaussid mullaterasid ja säilitavad suurimad oma kõris, aidates kaasa mulla lagunemisele ja toitainete vabanemisele.

Kuigi vihmaussid võivad kontrollitud keskkondades olla kasulikud, võivad nad looduslikesse ökosüsteemidesse sattudes kujutada endast ohtu. Nende tegevus võib mõjutada mullaprotsesse, näiteks orgaanilise aine ja toitainete säilimist, samuti vee imbumist ja keemilisi reaktsioone. Lisaks aitavad vihmaussid kaasa süsinikdioksiidi ringlusele, lagundades orgaanilist materjali ja vabastades atmosfääri süsinikdioksiidi.

Uurimisrühm viis läbi uuringu Puerto Ricos El Yunque'i riiklikus metsas, uurides setete suuruse muutusi mullasambas, kus esines vihmausse. Nad avastasid, et vihmausside kaevamisaladel oli osakeste keskmine suurus väiksem, mis viitab olulisele mõjule mulla tekstuurile. Tegelikult olid usside bioturbatsiooni tsoonis olevad kvartsi terad peaaegu 50% väiksemad kui need, kus uss ei toimi.

See uuring on esimene, mis uurib usside poolt põhjustatud ränidioksiidi lagunemist in situ muldades. Teadlaste hinnangul moodustavad vihmaussid umbes 2% El Yunque muldade ilmastikust. Seda peetakse siiski konservatiivseks hinnanguks, kuna vihmaussid võivad potentsiaalselt olla olulisemad ilmastikumõjud, kui esialgu arvati.

Vihmausside levik uutele territooriumidele võib põhjustada ilmastiku suurenemist. Vihmausse on täheldatud tungimas põhja laiuskraadide metsadesse, mis olid ajalooliselt ussivabad. Töörühm uuris mullaprofiile Alaskas, Minnesotas, Soomes ja Rootsis, jälgides osakeste keskmise suuruse muutusi piirkondades, kuhu vihmaussid olid hiljuti tunginud.

Kuigi üksikud vihmaussid võivad põhjustada väikseid muutusi, on vihmausside aktiivsuse kumulatiivne mõju mulla ilmastikule märkimisväärne. Vihmausside mõju mõistmine mulla ilmastikumõjude dünaamikale on erinevate ökosüsteemide mullaprotsesside prognoosimisel ja juhtimisel ülioluline.

