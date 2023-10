Muistsest laavasädemete Maa tuumalekke teooriast leitud salapärane element

Teadlased tegid pärast iidses laavas salapärase elemendi avastamist mõistatusliku avastuse, mis on viinud teooriateni, et Maa tuum lekib. Kanada Arktika saarestikus Baffini saarel läbi viidud 62 miljoni aasta vanuste laavavoolude uurimine paljastas ebatavaliselt kõrge heelium-3 taseme – haruldase isotoobi, mis on seotud meie planeedi sisemise toimimisega. Ajakirjas Nature avaldatud leiud on tekitanud teadlaste ja ekspertide seas intensiivse arutelu.

Woods Hole'i ​​okeanograafiainstituudi ja California tehnoloogiainstituudi geokeemikutest koosnev uurimisrühm kogus näidud Baffini saare iidsetest laavavoogudest. Nad avastasid, et maismaal oli heelium-3, heelium-4 ja teise isotoobi kõrgeim suhe, mida maismaa vulkaanilistes kivimites on kunagi leitud. See on toonud märkimisväärset tähelepanu, kuna nii kõrge heelium-3 taseme leidmine mitteastronoomilises kohas on märkimisväärne.

Heelium-3 on oma olemuse tõttu äärmiselt haruldane. Kui see pinnale jõuab, põgeneb see atmosfääri ja hajub kosmosesse. Seega, kui heelium-3 pinnalt avastatakse, on see tõenäoliselt pärit Maa tuumast. See leid võib potentsiaalselt pakkuda füüsilisi näiteid tuumamaterjali kohta, mis seab kahtluse alla varasema arusaama, et Maa tuum oli suletud.

Selle avastuse tagajärjed on tohutud. Teadlased võiksid tuumamaterjali uurida viisil, mis varem oli võimatu, kui saab kindlaks teha, et materjal tõepoolest lekib südamikust. Algse heelium-3 olemasolu võib sisaldada meie planeedi kujunemise saladusi, millele ei pääse muul viisil ligi. See ilmutus viitab sellele, et sügav Maa on dünaamilisem kui varem arvati, muutes ümber tavapärased arusaamad meie planeedi tuuma ja teiste kihtide geokeemilisest isolatsioonist.

Woods Hole'i ​​okeanograafiainstituudi geokeemik Forrest Horton nimetab avastust "põnevaks" ja rõhutab, et tööd on palju rohkem. Uuring on tekitanud rohkem küsimusi kui vastanud, avades uusi võimalusi Maa tuuma uurimiseks. Täiendavad tõendid südamiku lekke kohta esitati teadlaste aruandes, mis avaldati ajakirjas Nature.

Üldiselt seab see murranguline avastus kahtluse alla olemasolevad teadmised Maa tuuma kohta ja annab teadlastele võimaluse uurida tuumamaterjali enneolematul viisil. Selle uurimistöö tagajärjed võivad muuta meie arusaama meie planeedi kujunemisest ja dünaamikast.

